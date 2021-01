Aragonès augura que la despesa del 2021 superarà la d'aquest any a causa de la pandèmia

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, calcula que la pandèmia generarà aquest any 2021 al Govern una despesa "igual o superior" a la del 2020, quan el covid-19 va fer que fos 3.826 milions superior a la que s'havia previst inicialment als pressupostos. Si a aquesta xifra hi afegim una caiguda dels ingressos de 1.302 milions, el cost total de la pandèmia el 2020 és de 5.128 milions.

Aragonès ho ha dit en una entrevista a Efe, en què també ha estimat que l'economia catalana tancarà el 2020 amb un caiguda del PIB d'"entre l'11% i el 12%", "la més gran registrada en un any des de la postguerra".





Tot i que la Generalitat ha iniciat el procés de vacunació entre la ciutadania, Aragonès estima que la previsió és que la despesa del 2021 "sigui igual o superior a la de 2020", perquè "la despesa sanitària continuarà i hi ha una pandèmia social i econòmica en la qual hem d'invertir molts més recursos".

En termes absoluts, Aragonès ha recordat que el 2020 la Generalitat va sumar una despesa total per valor d'uns 31.000 milions d'euros. Una xifra que, en la seva opinió, "el 2021 s'haurà d'augmentar, perquè [el 2020] hem concentrat les mesures de suport als sectors afectats per la pandèmia en l'última part de l'any –per valor de 831 milions–, i el 2021 caldrà invertir-hi molts més recursos".

Rescat dels sectors afectats

Amb independència de les mesures que pugui prendre l'executiu espanyol, el Govern preveu elaborar trimestralment "un pla de xoc i de rescat per als sectors més afectats" per la pandèmia. Unes ajudes que Aragonès vol que siguin més ambicioses que les adoptades fins ara.

Si el cost del covid-19 el 2020 va ser de 5.128 milions, "el 2021 ha de seguir aquesta tònica", ha apuntat Aragonès, que admet que "d'una manera o altra" l'impacte global de la pandèmia "pot situar-se per damunt" d'aquests 5.128 milions aquest exercici.

El vicepresident creu que arribaran els recursos per fer front a aquest cost, "la meitat mitjançant transferències de l'Estat –a través de l'anomenat fons covid-19, principalment– i l'altra meitat pel marge de dèficit".

Aragonès ha garantit que, més enllà del dèficit fixat per l'Estat per a les comunitats el 2021, la Generalitat "farà el dèficit que calgui, perquè cal aturar l'hemorràgia i donar suport tant a la salut i els serveis socials com als sectors econòmics que necessiten ajudes directes fins que es normalitzi l'activitat", justifica.

Pel que fa a l'evolució de l'economia catalana el 2021, Aragonès ha dit que el Govern intentarà que la recuperació sigui "com més ràpida millor", però per a això cal minimitzar la destrucció del teixit productiu, ha indicat. L'octubre passat el Govern va revisar a la baixa les seves previsions econòmiques i ha augurat que el PIB català cauria entre un 10% i un 12% el 2020 i que rebotaria entre un 4,5% i un 7,7% el 2021, gràcies a la demanda externa i la recuperació parcial del consum.

No obstant això, Aragonès recorda que, més enllà d'augmentar les ajudes als sectors econòmics més danyats, el 2021 també caldrà invertir recursos en recuperar l'activitat sanitària que va quedar ajornada pel confinament total, i conclou que el sistema sanitari ha de reforçar-se "estructuralment", amb més metges i infermers. "Aquesta pandèmia ens ha deixat una lliçó molt clara: que el sistema sanitari s'ha de reforçar", ha explicat Aragonès, que assegura que el 2020 la despesa pròpiament sanitària va superar els 13.000 milions, dels quals uns 2.000 milions atribuïbles al covid. El vicepresident opina que el sistema sanitari català hauria de tenir una dotació pressupostària del voltant de 15.000 milions.