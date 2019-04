El Govern aprovarà demà la primera part del pla de contingència per prorrogar els pressupostos

El vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha donat més detalls sobre el pla de contingència amb el qual la Generalitat vol salvar la pròrroga dels pressupostos per al 2019, després de no aconseguir arribar a un acord amb els comuns per aprovar uns nous comptes. En declaracions a Catalunya Ràdio, Aragonès ha afirmat aquest dilluns que aquest mecanisme s'aprovarà demà per la via del decret i en una primera fase permetrà garantir les nòmines dels funcionaris i el retorn del 40% de la paga extra del 2013 acordat amb els treballadors públics.

"No es podran fer noves inversions o programes, però garanteix que els serveis es puguin continuar pagant", ha reafirmat Aragonès. Així doncs, ha avançat que aquest pla de contingència se centrarà en àmbits on actualment hi ha "urgències" en el finançament com l'ensenyament, la salut, el benestar social, la seguretat i les emergències. Tot i així, aquestes despeses formaran part de la segona part del pla en la qual la setmana vinent es plantejaran quines mesures no estaven previstes en els últims pressupostos i ara requereixen més diners.

Per exemple, Aragonès ha recordat la necessitat de finançament per als programes d'atenció als menors estrangers no acompanyats que han arribat a Catalunya en l'últim any. "Hem plantejat al govern espanyol que una part del fons que rep de Frontex no es destini a posar tanques a Melilla sinó a recursos per atendre menors d'edat a qui no desatendrem en cap cas", ha defensat. Així ho ha demanat en una carta a la vicepresidenta espanyola Carmen Calvo.

En un altra entrevista a RAC1, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, també ha confirmat que aquesta setmana s'acabarà d'ultimar el pla de contingència a través d'un document amb les demandes de les conselleries per fer front a les bestretes de l'Estat. "Un pla de contingència és marcar prioritats, urgències i necessitats vitals", ha dit Budó.

El vicepresident i conseller d'Economia del Govern, Pere Aragonès, també ha respost a les acusacions sobre els contactes de la Generalitat amb la Xina per aconseguir finançament per a les estructures d'Estat abans de l'1-O. Aragonès ha qualificat de "sorprenents" aquests indicis i ha assegurat que "mai ha anat a la Xina" ni hi ha demanant finançament per al govern de Catalunya. "Les nostres actuacions estan cobertes per la legalitat", ha insistit el vicepresident de la Generalitat.

Sense contactes amb l'Estat

Sobre les finances de la Generalitat, Aragonès també ha criticat que el govern espanyol mantingui el control sobre els comptes de Catalunya. "El govern d'Andalusia està als tribunals per un cas de frau, potser a qui haurien de controlar són uns altres; només s’aplica a Catalunya perquè no els agrada la ideologia del Govern", ha assegurat el vicepresident.

D'aquesta manera, Aragonès també ha confirmat que no ha parlat amb cap membre de l'executiu de Pedro Sánchez des que tots dos governs van tallar les negociacions. En aquest sentit, ha acusat el president espanyol de cedir a les pressions internes del PSOE i ha reivindicat que "dialogar mai és un error". "Ell creu que és un error electoral perquè hi ha una part de l'electorat que penalitza parlar amb les autoritats catalanes", ha dit Aragonès.