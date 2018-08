Aragonès demana una reforma de la llei d'estabilitat per evitar el veto del PP al Senat

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha emplaçat aquest dimecres l'executiu espanyol a reformar la llei d'estabilitat pressupostària per prendre al PP la clau de pas sobre el dèficit al Senat". El republicà ha fet aquesta reivindicació en declaracions a Efe en al·lusió a la capacitat de la formació popular de vetar una proposta d'aquest tipus a la cambra alta.

Aragonès ha fet aquesta proposta per aconseguir que Catalunya disposi d'un marge de dèficit d'acord amb el pes que té sobre la despesa. Així doncs, el vicepresident de la Generalitat ha assegurat que el límit de dèficit fixat per al 2019, que és del 0,1% del PIB, és "insuficient" i que, com a mínim, Catalunya hauria de disposar d'un 0,3%.

"El que no pot fer el PSOE és plantejar una política econòmica diferent al PP i mantenir en mans d'aquest partit la clau de pas d'un canvi en la flexibilització del dèficit", ha argumentat el responsable econòmic de la Generalitat. En aquest sentit, ha opinat que el govern socialista hauria de plantejar una reforma que "tindria els suports" necessaris per tirar endavant.

D'altra banda, el conseller ha assegurat que, després de les reunions mantingudes al juliol amb la vicepresidenta Carmen Calvo i amb la titular d'Hisenda, María Jesús Montero, espera veure's "al setembre" amb la ministra d'Economia, Nadia Calviño, tot i que ha precisat que encara no hi ha data definitiva per a la reunió.

"Catastrofisme" en el trasllat de seus socials

Preguntat per les companyies catalanes que han traslladat les seves seus socials a altres parts d'Espanya, Aragonès ha assegurat que la Generalitat està "en reunions permanents amb empreses de tota mena". El conseller ha criticat "l'alarmisme i el catastrofisme" generat en l'últim trimestre, tot i que alhora ha opinat que "si aquest trasllat es manté en el temps hi pot haver aspectes relacionats amb els serveis centrals que es poden desplaçar" a altres parts d'Espanya.

Pel que fa a si hi ha bona predisposició perquè algunes d'aquestes empreses facin el pas de tornar a portar la seva seu social a Catalunya, s'ha limitat a comentar: "Ho han de dir ells. Són decisions corporatives. Seria irresponsable per part meva que les avancés, perquè si avancés alguna decisió l'estaria avortant".