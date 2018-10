La recepta d’Espanya per calmar Europa: ‘taxa Google’ i limitar l’ús del metàl·lic

El govern espanyol ha trigat molt poc a respondre a la carta que la Comissió Europea li va enviar divendres, en la qual li reclamava més informació sobre els pressupostos del 2019. Poques hores després, Carlos San Basilio, secretari del Tresor espanyol, replicava amb una nova carta en què es justificava: “Dilluns passat [dia en què el govern espanyol va enviar el projecte de pressupostos a Brussel·les] no teníem alguns detalls, però ara sí que podem donar la informació addicional que se’ns ha demanat”.

Però la carta, distribuïda ahir pel mateix govern espanyol, realment no dona gaire més informació de la que ja se sabia. San Basilio també recorda que aquest divendres el consell de ministres ja va aprovar dos avantprojectes de llei per implantar la taxa Tobin (un impost a les transaccions financeres) i la taxa Google (un altre tribut, en aquest cas a les grans tecnològiques), i promet a Brussel·les que la resta de mesures fiscals ja previstes s’inclouran als pressupostos perquè s’aprovin conjuntament.

A la missiva, San Basilio explica també un altre dels punts que conté l’acord pressupostari entre el PSOE i Podem, segons el qual Espanya limitarà a 1.000 euros els pagaments en metàl·lic entre professionals. La mesura s’inclou en un avantprojecte de llei per combatre el frau i l’evasió fiscal. Amb aquesta mesura, el govern central pretén demostrar les seves ganes per incrementar els ingressos i, així, tranquil·litzar les autoritats europees.

De fet, és la tercera vegada que s’anuncia que es limitaran els pagaments en metàl·lic a 1.000 euros. El 2016 l’aleshores ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro (que el 2012 ja va restringir les transaccions en metàl·lic a 2.500 euros), va estar a punt d’aprovar-ho, però finalment no ho va fer. I el maig del 2017 va tornar a incloure la mesura en un paquet de reformes que el govern espanyol va anunciar a Brussel·les. I ara l’Estat ho torna a fer.

Més despesa

A la carta enviada a Brussel·les el govern espanyol argumenta que els pressupostos del 2019 preveuen l’esforç estructural (és a dir, que no depèn de l’evolució de l’estat de l’economia) més important des del 2013. I pel que fa a una de les inquietuds més concretes de la Comissió Europea, l’augment de les despeses primàries (sense incloure el deute) en un 1,7%, el govern de Madrid respon que aquesta taxa de creixement és inferior al que es preveu que creixi l’economia l’any vinent.

Finalment, Carlos San Basilio també argumenta que les seves previsions preveuen reduir el dèficit per sota del 3%, que és el límit que fixen els objectius d’estabilitat europeus, i que aquestes previsions estan avalades per l’Airef, el supervisor fiscal. En definitiva, res que no se sabés abans.

Tot i oferir poques novetats, l’escassa concreció de la carta difícilment sulfurarà Brussel·les, que sembla més concentrada en països com Itàlia.