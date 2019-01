Ardian rebutja l’oferta d’Abertis pels túnels

El fons francès Ardian ha rebutjat l’oferta que li va fer Abertis per comprar-li la seva part de Túnels, la concessionària del túnel del Cadí i dels túnels de Vallvidrera, segons van informar ahir fonts coneixedores de les negociacions. Ara Ardian haurà de buscar un nou comprador o esperar que Abertis faci una oferta més alta que el pugui convèncer.

Abertis, des de finals d’any en mans de la constructora ACS, presidida per Florentino Pérez, i Atlantia, controlada per la família Benetton, va fer una oferta per la part que no controla de Túnels que, segons fons properes a l’operació, superava els 100 milions d’euros. Aquesta oferta, en cas d’haver-se concretat, s’hauria convertit en la primera gran operació d’Abertis a Espanya després del canvi de propietaris. La companyia de concessions d’autopistes va fer una oferta per comprar el 49,9% que encara no té de Túnels de Barcelona i Cadí, la concessionària que explota el principal accés a la Cerdanya i també els túnels de Vallvidrera, l’accés de peatge que travessa Collserola per unir Barcelona amb el Vallès Occidental. Abertis, que té el 50,01% de la concessionària, volia comprar el 49,99% que el fons francès Ardian ha posat a la venda. Ardian va decidir posar a la venda la seva participació perquè el fons a través del qual té aquesta participació està en procés de desinversió. El fons francès va entrar a la concessionària el novembre del 2014.

Les dues concessions, la del túnel del Cadí i la dels túnels de Vallvidrera, van ser part de les grans privatitzacions que el govern d’Artur Mas va fer l’any 2012, quan, en plena recessió, l’executiu català necessitava liquiditat per fer front a la crisi i a un context de fortes retallades de la despesa. En un primer moment es va subhastar la concessió, que va quedar deserta. Finalment es va adjudicar a un consorci format pel banc brasiler BTG Pactual -que en tenia el 65% i que també havia participat, a l’inici, en la concessió d’ATLL- i Abertis, que en tenia el 35%.

L’adjudicació de la concessionària va aportar a la Generalitat uns ingressos de 430 milions d’euros, dels quals quasi 310 es van ingressar en el moment de l’adjudicació; la resta, poc més de 120 milions, es cobraran d’aquí 19 anys, quan venci la concessió, que acaba el 2037. El novembre del 2014 BTG Pactual va vendre el seu 65% al fons Ardian per 145 milions d’euros. Això significa que es valorava la totalitat de la concessió en poc més de 223 milions. I el juliol del 2015 Abertis va comprar un 15,01% de la concessió a Ardian per 34 milions. Això significava valorar la totalitat de la concessió en uns 226 milions, i Abertis n’aconseguia el control amb un 51,01%.

‘Armilles grogues’

D’altra banda, la filial francesa d’Abertis, Sanef, va dir dimarts que treballa amb propostes per amortir l’impacte per als conductors de l’augment dels peatges previst per al primer de febrer, d’un 1,8% de mitjana, després que el govern ho demanés com a resposta a les protestes dels armilles grogues, segons va informar Reuters.