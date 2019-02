L'Argentina i Mèxic passen factura a Molins, que guanya un 4% menys

La caiguda de valor del pes mexicà i la hiperinflació a l'Argentina han passat factura a Ciments Molins, que el 2018 va tancar amb un benefici net de 85 milions d'euros, un 4% menys que l'any anterior. Segons l'empresa, sense l'impacte del canvi monetari el benefici hauria crescut un 37%. L'alça desbocada de preus a l'Argentina va penalitzar en 11 milions d'euros el benefici de la companyia.

De fet, els ingressos de la companyia van baixar un 2% i es van quedar en 765 milions d'euros, malgrat que les vendes en volum van créixer en un 8% en ciment, el principal producte de la companyia, i van baixar en un 5% en formigó.

El 2018 ha sigut "un any difícil", segons el president de la companyia, Joan Molins. Segons el conseller delegat, Julio Rodríguez, malgrat els esforços per millorar la producció i les vendes "no s'han pogut compensar 35 milions d'impacte pel tipus de canvi".

La companyia ha acabat el seu pla estratègic 2016-2018, en el qual s'han invertit 300 milions d'euros. Aquestes inversions permetran augmentar la capacitat de producció un 12% amb l'entrada en funcionament aquest 2019 d'una nova planta a Colòmbia i la renovació total de la planta de San Luís a l'Argentina.

Per al nou pla estratègic, del 2019 al 2021, la companyia preveu una baixada del ritme inversor, amb 178 milions d'euros. Però malgrat aquesta inferior inversió prevista, la companyia està disposada a comprar alguna empresa si sorgeix una oportunitat. "Tenim el periscopi posat", ha dit Julio Rodríguez, que ha destacat que l'empresa té capacitat financera per afrontar adquisicions, ja que el seu deute net de 179 milions permet afrontar compres amb el flux de caixa generat.

A més, el president de l'empresa ha indicat que si calgués fins i tot es podria fer una ampliació de capital per captar recursos. "Una ampliació de capital podria casar amb una inversió", ha dit Joan Molins, que ha destacat no obstant això que la cimentera, malgrat ser cotitzada, és una empresa familiar que a l'estar en borsa dona als membres de la família la possibilitat de vendre les seves accions.

Actualment un 91% del capital està en mans dels membres de les tres branques de la família Molins, mentre que hi ha un 4% en autocartera i un 5% en mans de petits accionistes. Una ampliació de capital permetria a Molins fer el salt de la cotització en corros al mercat continu.

Augment del 50% de l'electricitat

Pel que fa al mercat espanyol, els màxims executius de Molins asseguren que hi ha sobrecapacitat de producció, i en aquest sentit han valorat positivament la possibilitat que Cemex tanqui dues plantes a l'Estat. Segons Julio Rodríguez, malgrat la recuperació, la producció de ciment a Espanya se situa al voltant dels 12 milions de tones, quan abans de la crisi eren uns 55 milions de tones.

Una gran part d'aquesta falta de recuperació es deu a la debilitat de l'obra pública, que "porta molts anys en contracció", segons el conseller delegat de Molins, que també s'ha queixat del fort creixement del cost de l'electricitat per a empreses electrointensives com les cimenteres. Segons ha dit, el cost de la llum ha pujat un 50% en els dos últims anys (és el segon estat més car d'Europa), i això suposa un increment de 15 punts en els costos variables de la producció.