L'Argentina apuja els tipus d'interès fins al 60% per frenar la inflació

El Banc Central de la República d'Argentina (BCRA) ha decidit aquest dijous tornar a apujar els tipus d'interès per combatre la inflació. Tal com ha anunciat l'organisme, aquesta taxa se situa ara en el 60%, quinze punts per sobre de l'anterior xifra (45%). La mateixa institució ha afirmat que mantindrà aquesta proposta almenys fins al desembre.

L'Argentina és, ara mateix, un dels països del món on més pugen els preus. Segons l'Institut Nacional d'Estadística i Censos (INEC), la inflació al país va créixer un 16% interanual durant el primer semestre del 2018, una taxa que, a finals d'any, està previst que arribi a situar-se en el 30%.

La mesura que ha decidit adoptar el BCRA no és nova. En els últims quatre mesos la institució ja ha modificat a l'alça els tipus d'interès en quatre ocasions. El passat 3 de juliol, l'organisme bancari va elevar la taxa del 27% al 33%. L'endemà mateix va apujar els interessos al 40%, mentre que a mitjans d'agost els va elevar al 45%.

L'escalada de preus a l'Argentina es deu a la devaluació que ha patit la seva moneda. Des que ha començat l'any, el peso argentí s'ha devaluat un 63% respecte al dòlar americà. A més a més, l'Argentina depèn considerablement de les importacions americanes. Això ha provocat un encariment dels productes que el govern de Mauricio Macri, el president de l'Argentina, vol frenar.

Acord amb l'FMI

A banda de l'anunci d'aquest dijous, el passat dimecres l'executiu argentí va arribar a un acord amb el Fons Monetari Internacional (FMI) per rebre finalment un préstec de 50.000 milions de dòlars (42.728 milions d'euros). "Durant les últimes setmanes hem tingut expressions de falta de confiança en els mercats, específicament sobre la nostra capacitat d'aconseguir finançament per al 2019", va expressar Macri en un discurs televisat.

Però la decisió no ha sigut rebuda amb bons ulls per una part important de la societat argentina. Molts ciutadans encara assenyalen l'FMI com a responsable principal de les retallades que va haver de fer el país per superar les seves anteriors crisis.