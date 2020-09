Asabys fa el salt a Israel invertint 3 milions d’euros a Medasense

L’empresa israeliana Medasense acaba de tancar una ronda de finançament de 18 milions de dòlars fonamentalment per accelerar el seu salt al mercat nord-americà. Entre els inversors, l’únic fons institucional europeu és el català Sabadell Asabys, que hi ha invertit uns 3,5 milions de dòlars (3 milions d’euros), al costat d’empreses com Baxter, Olive Tree Ventures i altres fons i family offices.

La companyia, fundada fa uns dotze anys a Tel-Aviv, ha desenvolupat un sistema capaç de mesurar el dolor que senten els pacients anestesiats en un quiròfan. Ho aconsegueix col·locant un petit aparell al dit que registra dades fisiològiques que es converteixen en un índex de dolor mitjançant algoritmes d’intel·ligència artificial. “És el primer [aparell] que ha pogut comprovar que controlar el dolor al quiròfan i a l’UCI té un gran valor en els pacients”, explica Josep Sanfeliu, de Sabadell Asabys.

De fet, la crisi provocada pel covid-19 ha obert un nou segment per a Medasense, que ha donat als anestesiòlegs una forma de calcular millor el grau d’anestèsia que cal subministrar a una persona gran, per exemple, quan se l’ha hagut d’intubar.

El sistema ja s’utilitza en alguns hospitals de Catalunya i es comercia arreu d’Europa a través de Medtronic, empresa nord-americana dedicada als dispositius mèdics. A més, un dels fons que ha liderat aquesta última ronda és Baxter Ventures, el braç inversor d’una altra gran companyia dels Estats Units. De fet, part de l’interès de la ronda és accelerar l’aterratge del sistema al país presidit per Donald Trump, on la FDA (entitat reguladora) ha d’aprovar l’aparell, cosa que es calcula que passarà l’any vinent.

Un peu a la lliga dels grans fabricants

“La inversió té un component financer, però també oportunístic”, afirma Sanfeliu. Als seus ulls, l’empresa està envoltada de grans companyies preparades per comprar-la o, si més no, està molt orientada que el seu aparell s’integri en l’oferta dels grans fabricants. Però per a Sabadell Asabys el més destacable de l’operació és que aconsegueixen fer el salt a Israel. “Portàvem molt de temps avaluant les oportunitats a Israel per diverses raons: una d’elles és que és el país amb més productivitat tecnològica al sector sanitari”, exposa.