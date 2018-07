Asepeyo va guanyar 91,3 milions el 2017, un 10% menys

Asepeyo, una de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, va tancar el 2017 amb 91,3 milions d'euros de beneficis, segons ha informat aquest dijous a la junta general ordinària de mutualistes. Són 10 milions menys que l'any anterior, quan va registrar 101 milions de guanys. La companyia va facturar més de 2.200 milions d'euros durant tot l'exercici i va superar els 2,2 milions de clients protegits, un 3,5% més que l'any anterior.

Tot i aquestes millores, però, la direcció destaca que els resultats s'han vist perjudicats per l'evolució de les baixes per "malalties comunes", que s'han disparat un 12,8% aquest any passat, fruit de la millora de l'activitat econòmica i de la confiança dels treballadors en el seu lloc de treball.

"El coeficient que rebem les mútues per les malalties comunes està fixat pel ministeri de Treball i s'ha quedat antic", lamenta Vicente Aparicio, director general d'Asepeyo. Aparicio remarca que mentre que les baixes han augmentat molt des que va "acabar" la crisi, el coeficient per malaltia comuna no ha variat: "Estem en un 5% i hauria d'arribar fins al 6,8% com a mínim", reclama.

D'aquesta manera, mentre el negoci dels accidents de treball genera uns excedents de 157 milions per a la mútua, les contingències per malaltia comuna tenen unes pèrdues de 83 milions d'euros, que només queden compensades pels 15 milions d'euros que Asepeyo recupera de les cotitzacions pel cessament d'activitats dels treballadors autònoms, que també és una xifra positiva. La suma dels tres valors determina els 91 milions de benefici.

"En l'apartat d'accidents de treball el resultat és bo perquè ho gestionem nosaltres al 100%; en canvi en els procediments on intervé la sanitat pública les durades són més dilatades", justifica Aparicio. El cert és que, segons les xifres d'Asepeyo, la durada mitjana de les baixes ha passat de 68 dies el 2014 a 78 dies el 2017.

Un 53% més de baixes que el 2014

L'any passat l'asseguradora va registrar 252.450 casos de baixa. És un 12,8% més que en l'exercici anterior i un 53% més que fa tres anys. "Aquestes baixes equivalen a un total de 16,8 milions de dies indemnitzats, o el que és el mateix, uns 63.000 treballadors que no han estat en actiu laboralment tot l'any sencer", assegura Aparicio. Les patologies que acumulen més dies de baixa són les psiquiàtriques, que copen el 24% de les baixes. La segueixen els casos de baixa per lesions a la columna i a la regió lumbar, i les osteoarticulars i reumatoides en tercer lloc.

El director general d'Asepeyo també destaca un altre problema que afecta en general totes les mútues: la retenció de talent. Segons Aparicio, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social estan "subjectes a les lleis i les limitacions que marca l'Estat". "Seria bo que se solucionés aquest punt, que arrosseguem des del 2010, perquè a l'estranger la medicina privada ofereix sous molt millors", conclou el director.