Asuni salta de Barcelona Activa al Louvre d’Abu Dhabi

El desenvolupador català de software independent per a arquitectura Asuni va superar l’any passat per primera vegada els sis milions de facturació. Nascuda fa trenta anys a la incubadora d’empreses de Barcelona Activa, la companyia ha aconseguit que el seu programa VisualARQ s’hagi convertit en un referent i estigui al darrere d’importants projectes aixecats a tot el món, com el Louvre d’Abu Dhabi i la seva espectacular coberta. L’impuls de les vendes va permetre a Asuni assolir una xifra de negoci de 6,3 milions d’euros, un 10% més que l’exercici anterior.

“El nostre propòsit és cobrir el món de l’arquitectura que fa projectes singulars i en què es valora la sostenibilitat”, explica Francesc Pedrerol, conseller delegat de la companyia i principal accionista amb un 60% del capital. El seu software està especialment pensat per facilitar el treball de superfícies i reduir els temps de producció.

Des dels inicis, Asuni va descartar competir amb els grans grups que desenvolupen software per al món de l’arquitectura. Per això han descartat entrar en grans campanyes comercials i de màrqueting i han decidit reivindicar-se a través del boca-orella dels mateixos professionals. “Ho invertim tot en producte, entre altres coses perquè som molt petits”, afirma Pedrerol.

Desenvolupament

La companyia, de fet, ofereix els seus programes en fase de desenvolupament de forma gratuïta i no els acaben de llançar fins que les empreses els pregunten quan tindran la versió definitiva. En aquests períodes s’hi inclou fins i tot un servei tècnic gratuït. Un cop creuen que el software està a punt, el llancen amb preus de 995 euros i 395 euros les actualitzacions, un cost molt inferior al de la competència. “Podem trigar cinc anys entre versió i versió”.

Van superar la crisi del totxo a Espanya raonablement bé perquè tenien una escassa exposició al mercat espanyol, que actualment només suposa un 6% de les vendes. La seva plantilla a Barcelona la formen unes 30 persones, i la formen enginyers, matemàtics, programadors i lingüistes. Però la seva plantilla va més enllà, ja que Rhino, una de les seves participades, compta amb uns altres 120 treballadors repartits per tot el món que, de tant en tant, passen per Barcelona, on la companyia ha habilitat un pis on els acull el temps que necessitin quedar-se a la ciutat.

La companyia estudia altres projectes més enllà de l’arquitectura. Es planteja com introduir la realitat virtual als seus programes i vol desenvolupar un recepcionista virtual, que vol llançar en col·laboració amb algunes universitats amb què col·labora.