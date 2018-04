Atlantia, ACS i Hochtief tanquen el finançament per comprar Abertis

Hochtief, filial alemanya d'ACS, ha tancat el finançament de l'opa conjunta que el grup constructor espanyol i la companyia italiana Atlantia han llançat sobre Abertis, segons ha comunicat avui l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El nou contracte de finançament, que es va signar divendres i substitueix l'anterior subscrit per Hochtief, inclou 27 entitats i puja a 18.183 milions d'euros, que és l'import de la contraprestació en efectiu que la filial d'ACS ofereix als accionistes d'Abertis.

Els 27 nous avals inclosos en el contracte de finançament substitueixen els 17 avals atorgats inicialment a Hochtief el novembre del 2017 —per un import de 14.963 milions— i els cinc avals concedits addicionalment el 27 de març, que sumaven 3.221 milions.

L'acord aconseguit per Atlantia i ACS estableix que la compra d'Abertis es farà inicialment a través de Hochtief —que va presentar l'única opa encara en vigor— i que la contraprestació oferta es pagarà íntegrament en efectiu. Posteriorment, les accions d'Abertis seran adquirides per una societat participada per Atlantia, ACS i Hochtief.