Atlantia perd més d'un 20% a la borsa de Milà

Les accions del grup italià de concessions Atlantia, propietari del 88,06% d'Autostrade, empresa concessionària de l'autopista A10 i del pont que es va enfonsar aquest dimarts a Gènova i va causar 39 morts, han començat la sessió a la borsa de Milà amb una caiguda superior al 20%.

Als pocs minuts del començament de la negociació de les seves accions al parquet milanès, Atlantia arribava a perdre un 24,30% i cotitzava en 17,82 euros. D'aquesta manera, des de dimarts les accions de la concessionària controlada per la família Benetton han perdut un 28% del valor, després que la borsa de Milà romangués ahir tancada.

El ministre de Transports italià, Danilo Toninelli, va reclamar aquest dimecres la dimissió de la cúpula directiva d'Autostrade per l'Italia i va plantejar la possibilitat de retirar-li la concessió de l'autopista A10.

"Primer de tot, els directius d'Autostrade per l'Italia han de dimitir", ha afirmat Toninelli en un missatge publicat al seu perfil de Facebook, després d'expressar la seva "ràbia" perquè "en un país civilitzat no es pot morir gent per un pont que s'enfonsa".

El també vice primer ministre i líder del M5E, Luigi Di Maio, ha defensat que l'enfonsament "es podia evitar", ja que "no es va realitzar el manteniment [del pont]". "Els responsables tenen nom i cognom i són Autostrade", ha indicat Di Maio, que ha afegit que si l'empresa no va realitzar el manteniment "cal retirar les concessions i que paguin multes".

En una nota publicada abans de l'obertura del mercat, Atlantia ha assenyalat que l'anunci sobre el procediment per a la rescissió de la concessió d'Autostrade va ser comunicat públicament sense que l'empresa hagi rebut cap notificació d'incompliment específica i sense cap verificació de les causes materials de l'accident.

En aquest sentit, la companyia ha recordat que, en cas de produir-se la resolució anticipada o la revocació de la concessió, d'acord amb les regles i procediments previstos en el contracte de concessió, "s'ha de pagar al concessionari una indemnització igual al valor residual de la concessió".

Així mateix, l'empresa ha advertit que "la modalitat d'aquest anunci pot tenir repercussions en els accionistes i bonistes d'Atlantia". El grup ha subratllat que segueix donant suport a Autostrade en la seva interlocució amb el govern en un moment "tan sensible" amb l'objectiu de protegir els interessos dels seus accionistes i bonistes mitjançant una informació "correcta i oportuna al mercat".