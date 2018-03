Atlantia es reserva la possibilitat d'una oferta pel 34% de Cellnex que té Abertis

Atlantia disposa d'un període de deu dies per decidir si llança una oferta de compra pel total o una part de la participació del 34% de Cellnex Telecom que té Abertis, que és el principal accionista de la companyia d'antenes de telefonia.

La companyia italiana ha notificat aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que el preu de venda de les accions de Cellnex es correspondrà amb el seu valor de cotització mitjana durant els sis mesos anteriors a la liquidació de l'oferta pública d'adquisició (OPA), amb un preu mínim de 21,20 euros i un màxim de 21,50 euros.

Aquesta opció de compra amb què compta la companyia italiana forma part de l'acord assolit amb ACS per prendre conjuntament el control d'Abertis.

El percentatge de la participació que Atlantia podria tenir a Cellnex serà d'un 29,9% o d'un 34% del capital social, a elecció de la firma italiana. La compravenda d'aquestes accions ha de realitzar-se en els dos mesos següents a la liquidació de l'opa a Abertis. "El percentatge de la participació que es transmetrà serà d'un 29,9% o d'un 34% del capital social de Cllenex, a elecció d'Atlantia", ha informat la companyia italiana que si es queda menys del 30% de l'empresa de telecomunicacions no haurà de presentar una opa pel 100%.

D'aquesta manera, Cellnex no formaria part d'Abertis i no seria controlada per l'empresa conjunta que Atlantia, ACS i la seva filial alemanya Hochtief conformaran per controlar el grup d'autopistes.

La companyia d'antenes passarà a estar controlada per Atlantia directament en el cas que finalment decideixi exercir el dret de compra. Itàlia és un dels principals mercats de Cellnex: la companyia dirigida per Tobías Martínez controla la companyia de telecomunicacions Galata.

La companyia en la qual Abertis va segregar el seu negoci d'antenes de telefonia mòbil i va treure a borsa el 2015 quedaria així al marge del grup d'infraestructures que ACS i Atlantia pretenen conformar amb la compra de la companyia concessionària que presideix Salvador Alemany.

Una cosa similar succeiria amb Hispasat, atès que Abertis actualment negocia la venda de l'operador de satèl·lits a Red Eléctrica.