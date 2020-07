Atlantia, primer accionista d'Abertis, sortirà finalment d'Autostrade

El nou pont de Gènova (Itàlia), famós perquè es va ensorrar fa dos anys i va provocar la mort d'una quarantena de persones, serà gestionat altra vegada per Autostrade per l'Italia (ASPI), que era l'encarregada de la gestió en el moment de l'accident. Ara bé, la responsabilitat final ja no serà, com fins ara, cosa d'Atlantia, concessionària de les autopistes italianes i sòcia d'ACS dins l'espanyola Abertis: la companyia ha acceptat aquest dimecres reduir progressivament la seva participació en Autostrade per l'Italia.

Segons ha informat el govern italià en un comunicat, la decisió s'ha acordat de matinada i preveu que Atlantia (que ara mateix té el 88% d'ASPI) cedeixi el control de la filial a la societat estatal Cassa Depositi e Prestiti (CDP), que acabarà amb el 51% del capital social. “Atlantia ha ofert la seva disponibilitat a cedir directament tota la seva participació en ASPI, el 88%, a CDP i a inversors institucionals afins”, ha assenyalat el govern. De moment, però, Atlantia seguirà com a accionista minoritari, amb només una participació d'entre el 10% i el 12%. La qüestió és que Autostrade per l'Italia està en vies de convertir-se en una empresa pública i cotitzar a la borsa, cosa que probablement farà que Atlantia acabi amb encara menys propietat de la companyia.

L'altra novetat és que la família Benetton, que disposa d'un 30,2% del capital d'Atlantia, perdrà el dret a disposar d'un representant a la junta directiva d'Autostrade.

El següent pas és que el ministeri d'Economia i el d'Infraestructures acordin amb Atlantia i Autostrade els detalls del procés, entre els quals hi ha la intenció de rebaixar les tarifes dels peatges. De fet, segons ha assegurat el primer ministre italià, Giuseppe Conte, l'amenaça de retirar la concessió de les autopistes a ASPI segueix sobre la taula i es durà a terme si no s'arriba a un acord definitiu. Aquesta és la intenció declarada, si més no, d'El Moviment 5 Estrelles, que culpa l'empresa de l'ensorrament del pont de Gènova i que des de llavors insisteix en el fet que cal retirar-li les concessions.

De moment, però, l'acord s'ha acollit amb optimisme per part dels inversors d'Atlantia: les seves accions pujaven un 22,6% mitja hora després que comencés la jornada a la borsa de Milà.