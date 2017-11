Atlantia no tira la tovallola i diu que elevarà l’oferta per Abertis

La italiana Atlantia està disposada a presentar batalla a l’alemanya Hochtief -filial d’ACS, la companyia que controla Florentino Pérez- per quedar-se amb Abertis. La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va aprovar l’oferta pública d’adquisició (opa) que va presentar Atlantia, i que ofereix un preu de 16,50 euros per acció. Però ACS, mitjançant Hochtief, ha ofert 18,73 euros per acció. En total, 2.300 milions més. La CNMV va recordar ahir que l’oferta de Hochtief encara està pendent de la seva autorització i que, de fet, depèn en part que l’aprovin les autoritats europees de la competència, segons va dir el president de l’organisme supervisor dels mercats, Sebastián Albella.

En la batalla per Abertis, Atlantia no tira la tovallola i assegura tenir marge per elevar el preu inicialment proposat en l’opa de 16,50 euros per acció. No obstant, la companyia italiana considera “equitatiu” el preu de la seva oferta, tot i que no és el màxim que estan disposats a pagar, que revelaran “en el moment adequat”. Així ho va dir el conseller delegat de la companyia italiana, Giovanni Castellucci, en una entrevista amb el diari Financial Times. “Considerem que tenim marge per fer la nostra oferta adequadament competitiva, en el moment precís, sense comprometre la generació de valor”, va indicar el primer executiu del grup controlat per la família Benetton.

“El preu de la nostra oferta és un preu equitatiu, però no el nostre preu de reserva”, va afegir en relació al preu màxim que Atlantia està disposada a pagar per Abertis. Castellucci no va entrar a valorar la postura del govern espanyol, que defensa que ha d’autoritzar l’opa. “No es tracta d’un assumpte d’Itàlia versus Espanya, és un assumpte del lliure mercat i dels principis de la UE”, es va limitar a indicar sobre aquest tema el conseller delegat.

La Caixa hi perd pes

D’altra banda, La Caixa ha reduït de nou la seva participació a Abertis i ara ja està per sota del 22%, després de tancar una nova venda d’accions. L’entitat ha reduït fins al 21,88%. En les tres últimes setmanes, La Caixa ha fet tres vendes d’accions d’Abertis, i ha traspassat un total de 4,91 milions de títols, equivalents al 0,5% del capital d’Abertis, valorats en uns 90 milions d’euros.