Audax signa amb Cox el contracte més important de fotovoltaica a llarg termini

La comercialitzadora elèctrica d'Audax ha signat amb Cox Energy el major contracte a llarg termini de subministrament d'energia renovable fotovoltaica, segons ha informat aquest dimarts la companyia elèctrica amb seu a Badalona.

Audax i Cox Energy han signat un PPA ('power purchase agreement'), un contracte de compra d'electricitat a llarg termini, un sistema cada cop més utilitzat ja que permet als desenvolupadors de nova generació renovable assegurar-se la venda de l'electricitat a un preu pactat, cosa que facilita, a més, el finançament bancari dels projectes.

En aquest cas, Cox Energy invertirà uns 400 milions d'euros en el desenvolupament de noves plantes fotovoltaiques a Espanya i Portugal.

El PPA és per a una potència instal·lada de 660 megawatts (MW), i permet el subministrament d'uns 1.300 gigawatts hora (GWh) anuals, cosa que equival al consum d'unes 390.000 llars. L'electricitat es produirà en les instal·lacions que Cox Energy desenvoluparà amb un soci estratègic internacional a Espanya (495 MW) i a Portugal (165 MW). Aquests projectes es començaran a construir aquest any i es preveu que entrin en operació progressivament fins al 2020.

El contracte permetrà a Audax consolidar-se com a elèctrica focalitzada en les energies renovables. Aquest contracte és el primer entre Audax i Cox per desenvolupar projectes de generació fotovoltaica en tots els països on és present l'elèctrica badalonina: Espanya, Portugal, Itàlia, França, Alemanya, Polònia i Holanda, on té més de 300.000 clients en total.