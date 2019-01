Audax tanca un acord per comprar energia solar a Itàlia

Audax Renovables, companyia resultant de la fusió recent entre la mateixa Audax Renovables (l'antiga Fersa) i la seva matriu Audax Energia, companyia comercialitzadora d'electricitat i gas, ha formalitzat un acord d'intencions amb BAS FV Italia SL per a la compravenda d'energia solar a llarg termini.

La companyia amb seu a Badalona ha arribat a un principi d'acord amb la italiana per signar el que es coneix com a PPA ('power purchase agreement', un acord a llarg termini entre productors i comercialitzadors) pel 100% de l'energia elèctrica que produiran dues plantes solars fotovoltaiques de 10 megawatts de capacitat cadascuna –amb una potència total de 20 MW– durant 10 anys.

BAS FV Italia, gestionada pel fons d'inversió NGC Partners, està completant el desenvolupament d'aquests dos projectes a la regió de Basilicata, al sud d'Itàlia, i està previst que entrin en operació comercial a finals de l'any 2019.

En l'acord d'intencions, les parts han acordat, amb caràcter vinculant, tant el preu de compravenda de l'energia com el termini del PPA –10 anys– i les garanties entre les parts, i queda pendent de negociació la resta dels termes i condicions, subjectes al tancament financer i a l'obtenció dels permisos administratius i mediambientals del projecte.

Audax Renovables actuarà, a més, com a representant de les dues instal·lacions fotovoltaiques per a la gestió de la programació i la venda d'energia al mercat elèctric italià. Amb aquest acord estratègic, Audax Renovables potenciarà el seu creixement en el mercat italià, on el 2018 ha augmentat les seves vendes d'energia en un 53% respecte al 2017. Audax Renovables va desembarcar al mercat italià l'any 2014 i compta ja amb més de 55.000 clients al país, tant particulars com empreses.

Audax Energia, la companyia fundada per José Elías, té una plantilla de més de 500 empleats i una xifra de negoci de més de 1.200 milions d'euros i actualment opera en vuit estats: Espanya, Portugal, Itàlia, Alemanya, Holanda, França, Polònia i Panamà.