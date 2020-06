Audi, l’empresa europea que creix més a la borsa

Mentre la majoria del teixit econòmic mundial es llepa les ferides, hi ha un conjunt de companyies que han sortit guanyant amb la pandèmia. Almenys això indica el creixement del seu valor en borsa el primer semestre de l’any. L’exemple més evident són Amazon, Microsoft i Apple, el valor de les quals ha pujat més de 400.000, 270.000 i 220.000 milions de dòlars respectivament (350.000, 230.000 i 190.000 milions d’euros). Un altre guanyador ha estat l’International Holdings Company, el grup d’inversió dels Emirats Àrabs Units, que en termes absoluts queda lluny de les tecnològiques americanes (ha crescut en 12.000 milions de dòlars) però en termes relatius s’ha disparat un 409% entre l’1 de gener i el 17 de juny passat.

Gairebé la meitat d’empreses amb més bons resultats del semestre són nord-americanes. Només n’hi ha 15 d’europees -cap de les quals espanyola- en el rànquing de 100 companyies que ha elaborat el Financial Times. La sorpresa és que, tot i la crisi que afronta el sector de l’automòbil, la primera europea és Audi, que s’ha disparat gairebé un 100% des que va començar l’any i val 37.800 milions de dòlars més a la borsa.

L’explicació és que, malgrat que els beneficis d’aquesta empresa propietat de Volkswagen van baixar a gairebé zero en els primers tres mesos de l’any, això no ha afectat del tot els inversors: sobretot perquè Audi va ser la marca del grup que va tancar el 2019 amb més beneficis. Les accions, a més, es van disparar al febrer, quan Volkswagen va anunciar que compraria la petita part d’Audi que encara no li pertanyia. Què explica aquest bon comportament tot i la crisi que afecta el sector de l’automoció? Segons Xavier Puig, professor de la Barcelona School of Management, cal tenir en compte que l’estat alemany ha estat injectant diners per comprar accions de l’empresa. I hi ha un altre factor: “Els valors segurs, com les tecnològiques, ara estan molt cars. La gent això ho veu i s’estima més apostar per les barates”, afegeix.

Pel que fa a les següents empreses europees de la llista, els sectors en què operen sí que encaixen amb aquells que han tingut menys dificultats per continuar operant aquests últims mesos. Hi ha la farmacèutica Roche (+27.000 milions de dòlars), Nestlé (+14.200 milions de dòlars), Spotify (+10.300 milions de dòlars), Just Eat Takeaway (+8.900 milions de dòlars) i, en últim lloc, L’Oréal (+8.700 milions de dòlars).

651x523

Però la companyia que lidera la llista és Amazon. El confinament ha convertit el comerç electrònic en una de les claus per mantenir el consum i això ha beneficiat l’imperi de Jeff Bezos, que ha vist créixer el seu valor en 400.000 milions de dòlars (354.000 milions d’euros).

Pel que fa a Microsoft, que és la segona en el rànquing, aquest mateix increment és de gairebé 270.000 milions de dòlars, sobretot atribuïts a l’èxit de l’aplicació Teams per fer videotrucades i teletreballar, i a la plataforma de computació al núvol Azure, que ha permès a molts negocis oferir la seva activitat en línia. El tercer lloc és per a Apple (+219.000 milions de dòlars), en aquest cas perquè el fet de treballar a casa ha obligat molta gent a renovar els seus dispositius tecnològics, però també perquè l’empresa ha seguit treballant sense problemes en noves versions dels seus aparells.

Aquestes tres empreses són, a més, les que valen més en borsa: Apple, 1,5 bilions de dòlars; Microsoft, 1,4 bilions de dòlars, i Amazon, 1,3 bilions de dòlars.

Contra tot pronòstic, no hi ha cap farmacèutica entre les deu a les quals s’ha afegit més valor. Fins al lloc 17 no hi apareix la nord-americana AbbVie. I, de fet, segons l’anàlisi que n’ha fet el diari britànic, això es deu sobretot al fet que el regulador dels EUA li ha donat el vistiplau per llançar al mercat fàrmacs relacionats amb l’oncologia i la psoriasi. Res a veure, doncs, amb avenços en una possible vacuna contra el covid-19. Ara bé, si el valor en borsa afegit es mesura comparativament, la segona empresa de la llista és la també nord-americana Moderna, que sí que treballa en un fàrmac en aquest sentit i que ara val 18.000 milions de dòlars més, un increment del 277%. “Quan la borsa va caure de manera generalitzada ho va fer de cop -analitza Xavier Puig-, però la recuperació ha estat desigual: les tecnològiques estan en màxims, algunes del sector sanitari aguanten i d’altres com Zoom passen a valer més que totes les companyies aèries juntes”.

En definitiva, les que han guanyat més valor són les grans tecnològiques nord-americanes: Tesla (en aquest cas també del sector de l’automoció), Facebook, Alphabet (matriu de Google), PayPal i T-Mobile segueixen Amazon, Microsoft i Apple a la llista. Només una xinesa es cola entre les líders i ho fa en el cinquè lloc: l’operadora de telefonia Tencent. Sorprèn Netflix, que queda una mica per sota tant quant a valor guanyat (55.000 milions de dòlars) com a l’increment que suposa: un 38% més.