L'Audiència Nacional arxiva el cas contra Mario Conde que l'acusava de blanqueig i frau fiscal

El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha arxivat la causa que investigava a l'expresident del Banesto, Mario Conde, per blanqueig de capital i frau fiscal. L'Agència Tributària va descartar aquest mes d'abril la possibilitat que Conde cometés un delicte fiscal entre els anys 2010 i 2014, exercicis en què no es van produir increments patrimonials ni es van generar rendes susceptibles de tributar.

A més a més, en un informe complementari conegut la setmana passada, l'Audiència Nacional tampoc va veure indicis que els diners guanyats per Conde procedissin d'activitats il·lícites. Tal com ha observat el tribunal, l'exbanquer va ingressar diners al banc Dreyfus abans que accedís a la presidència del Banesto el 1987.

Així, es tanca una investigació que s'ha allargat dos anys i mig on es va arribar a produir la detenció de Mario Conde i la seva Filla. El directiu va ser detingut l'abril del 2016 després de ser acusat de blanquejar al voltant de 13 milions d'euros des del 1999 procedents del Banesto. Aquesta quantitat s'hauria repatriat a Espanya des de Suïssa i el Regne Unit per pagar els seus costos personals.

Tot i les acusacions, Conde sempre ha defensat la seva innocència. Durant la seva declaració davant el magistrat, el directiu va reiterar que va repatriar fons que no tenien res a veure amb el Banesto sinó amb la venda a finals dels anys 80 de l'empresa Antibióticos, de la qual era accionista majoritari.

A més, el jutge tampoc ha declarat que el fons procedents d'una inversió immobiliària efectuada a Londres entre el 1994 i el 2010. Com que no hi ha proves suficients per acusar Conde, "no es pot apreciar el delicte d'organització criminal", ha sentenciat l'Audiència Nacional.