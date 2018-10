L'Audiència Nacional rebutja la petició de Rato i l'aboca a entrar a la presó avui o demà

L'expresident de Bankia Rodrigo Rato haurà d'entrar a la presó abans d'aquest divendres. L'Audiència Nacional ha rebutjat aquest dimecres la petició que va emetre el mateix Rato per endarrerir el seu ingrés i, per tant, haurà de complir la seva condemna de quatre anys i mig per apropiació indeguda arran del cas de les 'targetes black'. Dilluns passat el també expresident de Caja Madrid va demanar a l'Audiència Nacional que suspengués temporalment la seva entrada a un centre penitenciari per preparar un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional.

Segons han informat fonts jurídiques consultades per l'agència Efe, l'Audiència Nacional s'ha pronunciat de la mateixa manera davant els altres set condemnats, que també havien sol·licitat la suspensió temporal del seu ingrés. Tal com assenyala la sala quarta del jutjat penal, la decisió al voltant d'aquesta mesura correspon al Tribunal Constitucional i no a l'Audiència Nacional.

D'altra banda, la defensa de Rato argumentava que no hi havia risc de fuga i que ja havia "fet i garantit" una reparació dels danys que va causar, després de retornar els 99.000 euros que l'exbanquer va gastar-se amb les polèmiques targetes. La intenció dels advocats del també exministre d'Economia i Hisenda era presentar un recurs davant el Constitucional a finals de novembre.