L'Audiència Nacional avala que les pauses per esmorzar o fumar es descomptin de la jornada laboral

La sala social de l'Audiència Nacional ha dictat una sentència que avala que les pauses per prendre cafè, esmorzar o fumar dels treballadors es descomptin de la jornada laboral efectiva. La decisió, que es va dictar al desembre però no s'ha fet pública fins aquest dimarts, és la resposta a una demanda interposada per Comissions Obreres contra Galp Energía Espanya. El sindicat denunciava que l'empresa, sense període previ de consultes ni negociació, va modificar substancialment les condicions laborals en matèria de jornada, descansos i treball efectiu quan va començar a aplicar la normativa sobre el registre de jornada obligatori.

L'empresa, que va notificar els canvis als seus empleats mitjançant un correu electrònic enviat a finals d'octubre, va defensar que el sistema de registre instaurat no alterava les condicions de treball i que, per això, havien de desestimar les reclamacions del sindicat. La mateixa sentència també avala que només es computin com a treballades les hores extraordinàries autoritzades per l'empresa.