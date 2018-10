L'Audiència rebaixa la fiança a l'excúpula de CatalunyaCaixa de 9,5 a 2,5 milions d'euros

Quatre dies després de l'inici del judici pels augments de sou a CatalunyaCaixa durant l'època de Narcís Serra i Adolf Todó al capdavant de l'entitat, l'Audiència de Barcelona ha acceptat una de les peticions que van fer les defenses de l'expresident i l'exdirector general i ha rebaixat de 9,5 milions d'euros a 2,5 milions la fiança requerida a l'excúpula de l'entitat. Aquest dijous Serra i Todó declararan com a acusats en el judici. La fiscalia demana per a ells quatre anys de presó pels augments de sou dels exdirectius aprovats quan l'entitat ja estava en una situació econòmica delicada, i que es van mantenir després que rebés les injeccions de diners del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB).

La resolució de l'Audiència, a la qual ha tingut accés l'ARA, també aixeca la fiança individual de més de 800.000 euros exigida a Todó, després de la retirada de l'acusació que la va plantejar, la Confederació Intersindical de Caixes.

El tribunal fixa la quantitat de la fiança d'acord amb el càlcul que havien fet la fiscalia i l'advocat de l'Estat –que defensa els interessos del FROB–. La fiança de 9,5 milions d'euros establerta inicialment s'havia fet a petició de la CUP. Els magistrats no entren de moment en la legitimitat de la formació per formar part del judici, però sí que argumenten que el Tribunal Suprem ja ha deixat clar en sentències anteriors que les acusacions populars no poden exigir responsabilitats civils, com feia la CUP.

D'altra banda, l'Audiència tomba la petició de les defenses de no valorar durant el judici l'augment del salari fix acordat el 2010. Els advocats argumentaven que aquest punt no s'havia discutit durant la investigació i que vulnerava el seu dret de defensa.