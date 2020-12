Augmenta fins als 66 anys l'edat per cobrar el 100% de la jubilació el 2021

Els treballadors que es jubilin aquest 2021 i vulguin cobrar el 100% de la jubilació hauran de tenir els 66 anys fets (fins ara eren 65 anys i 10 mesos). Aquest increment és fruit de la reforma de les pensions acordada l'any 2011 entre el govern socialista de José Luis Rodríguez Zapatero i els sindicats.

La reforma establia un període transitori, que va començar el 2013 i acabarà el 2027, per elevar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys. La mesura, doncs, afecta tots els nascuts a partir de l'any 1948, que des de fa set anys veuen com augmenta progressivament la seva edat de jubilació. Els nascuts l'any 1960 ja no podran retirar-se abans dels 67 excepte si tenen com a mínim 37 anys i tres mesos cotitzats a la Seguretat Social.

24 anys cotitzats per calcular la pensió

Aquesta, però, no és l'única mesura que preveu la reforma. Des del 2013 també ha començat a augmentar gradualment de 15 a 25 anys el període que servirà per calcular la pensió. Durant el 2021 es farà amb els últims 24 anys cotitzats, un més que el 2020.

El que no ha canviat és el requisit de cotització mínima per poder accedir a la pensió contributiva de jubilació, que es manté en almenys 15 anys, dos dels quals han d'estar compresos en els 15 anys anteriors a la jubilació.