Aurora Catà és escollida nova presidenta de Barcelona Global

Aurora Catà va ser escollida ahir com a nova presidenta de Barcelona Global, associació nascuda el 2012 per fer de la capital catalana “una de les millors ciutats del món per al talent i l’activitat econòmica”. Catà és la sisena presidenta que ha tingut Barcelona Global i relleva Pau Guardans, que va arribar al càrrec el 2018. L’associació renova els presidents cada dos anys (l’encadenament de mandats està prohibit) amb l’objectiu d’“imprimir dinamisme”, segons van explicar ahir Catà i Guardans.

La nova presidenta, proposada per Guardans i avalada pels diferents òrgans de govern de l’associació, va rebre el vot favorable de l’assemblea de socis. Catà va mostrar la seva preocupació per la “molt complicada” situació social i econòmica que ha provocat la pandèmia del covid-19 i va marcar-se dos reptes. El primer, “fer propostes per sortir d’aquesta crisi aviat”. I el segon, “consolidar Barcelona com a capital de la ciència i de la tecnologia”. Catà va explicar que el focus de la ciutat i de la seva àrea metropolitana ha de ser atreure les persones amb talent. Això, va dir, “és més important que atreure capitals”, ja que les ciutats que tenen el primer element acaben rebent el segon. Catà també va fixar la biomedicina i l’emprenedoria com els camps en què la capital catalana té bases prou sòlides per consolidar-se internacionalment.

Per sortir de la crisi actual, tant Catà com Guardans van defensar que es doni suport als sectors en els quals ja destaca Barcelona. “El turisme n’és un, però s’ha de repensar”, va dir Catà. “El turisme tornarà a Barcelona de manera molt significativa -va afegir Guardans-, però és un bon exemple del que ens toca fer: podem actuar o quedar-nos com estem”. El ja expresident de Barcelona Global, que també és propietari d’Único Hotels, va anar més enllà i va posar d’exemple Amsterdam (que acaba de vetar els apartaments turístics al seu centre històric). “D’aquesta crisi en sortiran ciutats guanyadores -va advertir-. El que toca és liderar i gestionar. Depèn de nosaltres.

Trajectòria

Aurora Catà arriba al càrrec quan Barcelona Global acaba de superar els 1.000 socis, un 25% més dels que tenia fa dos anys. Catà actualment és sòcia de Seeliger y Conde i consellera del Banc Sabadell i d’Atresmedia. En el passat havia sigut directora financera de Nissan Motor Ibérica i directora de RTVE a Catalunya, entre d’altres.