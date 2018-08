Aviació Civil compromet el futur de l’aeroport de Castelló

La direcció general d’Aviació Civil ha deixat en una situació difícil els plans del govern valencià per reviscolar el polèmic aeroport de Castelló. L’organisme considera que la ruta aèria que uniria Castelló i Madrid no reuneix les condicions necessàries per ser declarada d’obligació de servei públic (OSP), per la qual cosa la ruta no podrà ser subvencionada.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar ja fa un any, quan encara governava el PP amb Mariano Rajoy com a president, la intenció del seu executiu de presentar la petició perquè la ruta es considerés d’interès públic. No obstant això, la direcció general d’Aviació Civil, que depèn del ministeri de Foment, ha rebutjat la petició, ja que considera que subvencionar aquesta ruta incompliria la legislació europea. A més, es recorda que la zona ja té connexions amb l’aeroport de València i el tren d’alta velocitat, que va arribar a Castelló al gener.

Per després de l’estiu hi ha prevista una reunió tècnica de la Generalitat Valenciana amb el ministeri de Foment -que ara té al capdavant com a ministre el valencià José Luís Ábalos- per estudiar la viabilitat de la ruta i les qüestions vinculades al seu finançament.

El president Ximo Puig ha anunciat aquest mes d’agost que el seu govern vol que la Generalitat Valenciana assumeixi la gestió directa de l’aeroport mitjançant l’empresa pública Aerocas a finals de l’any que ve, i ha insistit a donar importància i declarar d’interès general la connexió Castelló-Madrid. La companyia francesa Edeis, que fins ara gestionava les instal·lacions, es desvincularà del projecte per “falta d’entesa en els objectius” que plantegen des del govern valencià.