Francisco González deixa la presidència d'honor del BBVA fins que s'aclareixi l'escàndol de l'espionatge de Villarejo

L'expresident del BBVA, Francisco González, ha anunciat aquest dijous que abandona el càrrec de president d'honor del banc "temporalment", fins que acabi la investigació del suposat espionatge il·legal que l'entitat hauria encarregat a l'excomissari de policia José Manuel Villarejo. González ha enviat una carta a l'actual president del BBVA, Carlos Torres, per comunicar-li la decisió un dia abans de la celebració de la Junta d'Accionistes del banc, que tindrà lloc aquest divendres a Bilbao.

A la carta, Efegé no reconeix cap responsabilitat i, en canvi, es queixa de la "llarga i contínua agressió" dels mitjans de comunicació des de que va sortir a la llum l'escàndol de les escoltes il·legals. L'expresident també diu que confia en què la seva decisió "ajudi a entendre amb quin rigor, manca d'interès personal i compromís hem treballat durant tant de temps".

El BBVA admet que va contractar els serveis de l'empresa de Villarejo el 2004 però nega que fos per dur a terme una activitat il·legal com l'espionatge a membres del govern espanyol. L'Audiència Nacional va obrir a principis d'any una investigació formal i ha demanat informació tant al BBVA com als diaris digitals que van despatar el cas.

Segons les informacions publicades, l'entitat -aleshores dirigida per González- va contractar Villarejo per obtenir informació sobre l’intent de la constructora Sacyr de controlar l’entitat bancària el 2004, una operació que comptaria amb el vistiplau del govern de José Luis Rodríguez Zapatero.