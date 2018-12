El BBVA es ven una cartera d’hipoteques per 1.500 milions

El BBVA sha venut una cartera de crèdits hipotecaris “majoritàriament dubtosos o fallits” per un valor de 1.500 milions d’euros al fons canadenc Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) , segons ha informat el mateix banc aquest dimecres en un comunicat.

L’entitat, encara presidida per Francisco González fins el proper 31 de desembre, redueix així la seva exposició al sector immobiliari. Entre 2017 i 2018 l’entitat financera s’ha venut de gran part dels seus actius immobiliaris, així com participacions en empreses del ‘totxo’, com el 27% de les accions que tenia de la constructora Metrovacesa en el moment en què aquesta va sortir a borsa. La més important, però, va ser el traspàs del seu negoci immobiliari al fons nord-americà Cerberus Capital Management.

Segons l’entitat, la venda d’aquesta cartera suposarà un benefici d’uns 150 milions d’euros. L’operació es durà a terme en el segon semestre de 2019.