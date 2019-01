L'exministre Sebastián titlla de "grotesques" les gravacions de Villarejo que revelen detalls de la seva vida privada

L'exministre d'Indústria del govern socialista, Miguel Sebastián, ha qualificat de "grotesques" i "patètiques" les gravacions de l'excomissari de policia José Manuel Villarejo per encàrrec del BBVA, publicades aquest dimecres per ' El Confidencial ' i que revelen detalls íntims de la seva vida privada . "Són d'extrema gravetat", ha dit Sebastián, que en el moment de les escoltes era la mà dreta de José Luis Rodríguez Zapatero en temes econòmics i ocupava el càrrec de cap de l'oficina econòmica de la Moncloa.

Segons 'El Confidencial', el BBVA va demanar a Villarejo que investigués la vida privada de Miguel Sebastián i altres alts càrrecs del govern de Zapatero per intentar "desestabilitzar-los" i fer fracassar l'intent de la constructora Sacyr per controlar el consell d'administració del BBVA, a finals del 2004. L'Audiència Nacional investiga el suposat espionatge i ja ha reclamat a 'El Confidencial' i a 'Moncloa.com' tot el material relacionat amb el cas que tinguin a les seves mans. El banc ha obert una investigació interna.

Segons les revelacions, el govern del PSOE, que mantenia molt bones relacions amb el Banco Santander i amb la constructora, va intentar ajudar Sacyr en aquesta operació d'assalt al BBVA. En aquella guerra bruta, l'entitat que aleshores presidia Francisco González intentava difondre "rumors" i "mentides" sobre els alts càrrecs de Zapatero gràcies al presumpte espionatge de Villarejo, entre ells Sebastián –a qui se li atribuïa un suposat amant– i el ministre d'Exteriors, Miguel Ángel Moratinos.

Assetjar, desconcertar i dividir

En els informes que Villarejo escrivia sobre l'espionatge i la difusió de falsos rumors tant als mitjans de comunicació com a l'entorn dels afectats, l'excomissari assegurava que "encara que semblés una feina soterrada i d'escassa importància, complia de manera lenta i eficaç la seva funció d'assetjar, definir, desconcertar, dividir i finalment dispersar" els membres del grup que l'expolicia anomenava "hostil", format pels membres del govern espanyol que considerava enemics del president del BBVA.

Segons 'El Confidencial', el banc va contractar el Grupo Cenyt, l’agència de detectius de l’excomissari, per més de mig milió d'euros. Miguel Sebastián ha carregat contra el BBVA per la "falta d'escrúpols" per haver encarregat a Villarejo l'espionatge, i considera el cas "d'extrema gravetat". L'exministre d'Indústria també ha negat que el govern de Zapatero intentés controlar el banc biscaí a través de Sacyr.