El BBVA va comprar al comissari Villarejo converses gravades a la Moncloa

El comissari José Manuel Villarejo va proporcionar al BBVA converses telefòniques gravades a l'època en què governava José Luís Rodrígez Zapatero en les quals es parlava de l'operació per fer fora del banc a l'ara expresident de l'entitat, Francisco González, segons publica aquest divendres 'El Confidencial'.

A les converses hi haurien participat el llavors director de l'oficina econòmica del govern, i més tard ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, i la que era vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega.

En concret, 'El Confidencial' parla d'una trucada que hauria fet Ignacio Rupérez, que era el cap del servei d'estudis del Santander -principal competidor del BBVA- i home de confiança del llavors president del banc, Emilio Botín.

La conversa s'hauria produït el febrer del 2005, quan la constructora Sacyr estava intentat aconseguir el control del BBVA. Els homes de Francisco González al BBVA consideraven Rupérez com l'enllaç entre Botín i els principals actors de l'assalt al BBVA: l'aleshores president de Sacyr, Luis del Rivero, i l'industrial Juan Abelló.

La conversa a la qual fa al·lusió el mitjà digital s'hauria produït el mateix dia en què es va presentar davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) una denúncia contra Francisco González per presumptes irregularitats en la venda de la societat de borsa FG Valores a Merrill Lynch, que va succeir el 1996.

Segons l'informe del comissari Villarejo, Francisco González sospitava que darrere aquesta denúncia hi havia Rupérez i el mateix Miguel Sebastián, i en la conversa telefònica gravada a tots dos hi havia referències a altres possibles implicats en l'operació per fer fora González del BBVA, com l'advocat de Prisa Matías Cortes o qui era president de la CNMV, Manuel Conthe.

El digital explica que en un moment de la conversa la interlocutora per part de la Moncloa passava a ser Fernández de la Vega, que presumptament tranquil·litzava Rupérez sobre el judici oral obert a Emilio Botín pel cas de les cessions de crèdits. "Transmet-li [a Botín] que ja està parlat i que no hi haurà problemes", deia De la Vega a Rupérez, segons els papers de Villarejo, que a més indiquen que la llavors vicepresidenta indicava que Rodríguez Zapatero donava suport a l'operació per prendre el control del consell del BBVA.

Anàlisi de la CNMV

D'altra banda, la CNMV estudia l'impacte que pot ocasionar en els comptes del BBVA l'espionatge dut a terme per l'excomissari José Manuel Villarejo per encàrrec del banc per frenar l'intent d'assalt de Sacyr a l'entitat, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'organisme.

La CNMV analitza aquest espinós assumpte des d'una doble perspectiva: la relativa als riscos que pugui comportar per als comptes de l'entitat financera si es deriva alguna responsabilitat futura i la relacionada amb els seus mecanismes de seguretat i protecció de la informació.

En el primer àmbit, l'organisme que presideix Sebastián Albella posa el focus en el fet que la responsabilitat patrimonial que aquest cas pugui tenir per al banc tingui un reflex adequat en els seus comptes.

Pel que fa a la seguretat de les seves comunicacions internes, la CNMV se centra en descobrir si hi pot haver forats, després de saber-se que el llavors president de l'organisme, Manuel Conthe, i el seu vicepresident, Carlos Arenillas, van figurar entre els espiats. "Creiem que no. Ja ha passat un cert temps i els protocols i les eines de ciberseguretat han millorat molt, però cal analitzar-ho", han indicat les fonts de la CNMV.