El BBVA es desfà del seu negoci immobiliari

El BBVA vol dir adeu al totxo. El banc ha anunciat aquest dimecres que vendrà a Cerberus el 80% del seu negoci immobiliari per un preu d'aproximadament 4.000 milions d'euros. L'entitat ha destacat que d'aquesta manera redueix gairebé del tot la seva exposició en actius immobiliaris.

En concret, el grup presidit per Francisco González ha arribat a un acord amb una filial de Cerberus Capital Management (Cerberus) per crear una societat conjunta de negoci immobiliari a Espanya. Quan es tanqui l'operació, el BBVA traspassarà a Cerberus el 80% d'aquesta societat en una transacció que marca una fita en l'estratègia de l'entitat financera, que ara se centrarà de ple en el seu negoci principal, el bancari. De fet, d'aquesta manera, es convertirà amb el banc amb la menor exposició immobiliària dins del sector, segons recull Europa Press de fonts del mercat.

El banc amb menys exposició al totxo

El negoci immobiliari previst en l'acord està compost per uns 78.000 actius immobiliaris amb un valor brut comptable d'aproximadament 13.000 milions d'euros. A més, s'hi sumen els actius i els empleats necessaris per a la gestió d'aquest negoci.

El preu final per al 80% d'aquest conjunt estarà determinat pel volum d'actius finalment aportats, que pot variar, entre altres raons, per les vendes realitzades fins al tancament. Tot i això es calcula que l'import total del negoci es mou al voltant dels 5.000 milions d'euros.

El conseller delegat de BBVA, Carlos Torres Vila, ha destacat que aquesta operació és "summament important" perquè redueix de manera "molt significativa" l'exposició del grup a una activitat aliena al seu negoci principal i li permet reforçar el procés de transformació. Segons ha explicat el banc, l'acord amb Cerberus és una oportunitat per aprofitar l'experiència d'un soci industrial expert en la gestió i la comercialització d'actius immobiliaris i per beneficiar-se de les bones perspectives de l'economia espanyola, que previsiblement es traduiran en els resultats de la nova societat.

Els actius immobiliaris estan repartits principalment entre Catalunya, Madrid i València. La transacció inclou també un acord entre BBVA i la societat del grup Cerberus Haia Real Estate perquè aquesta societat presti serveis de 'servicing' immobiliari de la cartera d'immobles de la qual el BBVA serà titular un cop s'hagi tancat l'operació.

L'operació es tancarà el 2018

La direcció del banc, que ahir també va anunciar la seva intenció de vendre la seva filial xilena a Scotiabank per 1.855 milions, espera tancar l'operació la segona meitat de l'any que ve. BBVA ha assenyalat que l'impacte que ara s'estima d'aquesta operació en el compte de resultats no serà especialment significatiu però millorarà. L'exsecretari del Tresor dels EUA i president de Cerberus Capital Management, John Snow, també ha mostrat sintonia: "Apreciem la confiança que BBVA posa en Cerberus com el seu soci, amb aquest enfocament innovador per optimitzar a futur el valor d'aquest important negoci immobiliari", ha destacat.

"Aquesta important operació mostra el nostre compromís per oferir solucions a mida als nostres socis i accentua la nostra confiança en el continu creixement econòmic d'Espanya, on planegem dur a terme importants inversions addicionals", ha afegit.