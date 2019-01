El BBVA es distancia de González pel cas Villarejo

260x366 L’expresident del BBVA Francisco González. / SUSANA VERA / REUTERS L’expresident del BBVA Francisco González. / SUSANA VERA / REUTERS

“Si fossin certes es tractaria de conductes indubtablement molt greus, deplorables, diametralment oposades al que som i al que tots nosaltres representem i, en definitiva, als valors del BBVA que ens mouen cada dia”. Són paraules de Carlos Torres, el flamant president del BBVA, segon banc d’Espanya i també de Catalunya, enviades als treballadors de l’entitat per valorar l’escàndol en què s’ha vist immersa.

“Greu” i “deplorable” seria el que han publicat El Confidencial i Moncloa.com : que el BBVA va contractar, al principi de l’època de Francisco González com a totpoderós president del banc, una empresa del controvertit excomissari de policia José Manuel Villarejo per espiar rivals de González en la lluita pel control de l’entitat d’origen biscaí.

Segons va informar Bloomberg, Torres ha enviat un comunicat als treballadors en què aborda l’escàndol: “Efectivament, el Grupo Cenyt [l’empresa de Villarejo] va prestar serveis al banc, però no s’ha trobat cap documentació que reflecteixi el seguiment ni la intervenció de comunicacions privades esmentats a les notícies publicades als mitjans de comunicació des del 9 de gener”, afirma el president del BBVA a la carta. Torres informa, a més, que el banc ha decidit ampliar “l’abast de la investigació” que ja portava a terme, tant pel que fa al seu àmbit com als recursos interns i externs que s’hi destinen.

Entre les trucades espiades per Villarejo mentre treballava per al BBVA hi ha, segons els mitjans, espionatges que involucren la cúpula del govern de Zapatero, de Sacyr, de Prisa i del Banco Santander, tot un seguit d’actors involucrats en l’intent d’expulsar González del banc ara fa 14 anys.

Francisco González va anunciar al setembre per sorpresa que plegaria aquest 1 de gener, després de molts anys ajornant l’edat de jubilació. En l’única referència pública que ha fet al cas Villarejo, González va tirar pilotes fora: va assenyalar el cap de seguretat del banc i va dir que se n’havia assabentat recentment.

Les noves gravacions contradiuen aquesta versió. El cap de seguretat del banc li diu a Villarejo: “Em truca cada 10 o 15 dies el president i vull tenir tres o quatre històries preparades”. El cap de seguretat també explica a l’expolicia l’interès de González pel cas i la importància de donar-li respostes: “El meu president no es llegeix ni les conclusions, se li ha de dir pim, pim, pim i a prendre pel sac”.

Montilla i la fusió de caixes catalanes

Projecte financer

Noves informacions assenyalen que l’excomissari Villarejo va fer referència a un projecte de l’aleshores ministre d’Indústria, José Montilla, de fusionar les dues grans caixes catalanes, La Caixa i Caixa Catalunya: “És una operació que, si li surt bé, tindrà el control de l’economia; n’hi ha molts a CiU que són de La Caixa [...]”.

Serra, president

En la mateixa conversa s’assegura que l’escollit per Montilla -que mesos després era nomenat president de la Generalitat- per presidir la fusió d’entitats era l’exministre socialista Narcís Serra. Només dos mesos després de la conversa entre Villarejo i el cap de seguretat del BBVA, Serra va ser nomenat president de Caixa Catalunya. El també exalcalde de Barcelona es va mantenir en el càrrec fins al 2010, quan es va produir la fusió que va donar lloc a CatalunyaCaixa.