El BBVA redueix a una dècima la bretxa entre el PIB previst de Catalunya i el d'Espanya

L'economia catalana s'està desaccelerant, però no tant com semblava fa només uns mesos. Fa poc més de mig any, el BBVA va pronosticar que l'economia catalana creixeria un 2,1% aquest any. Aquella estimació (feta al febrer, pocs mesos després del xoc de trens entre Catalunya i Espanya) suposava una enorme retallada des del 2,8% que la mateixa entitat calculava fins aleshores. Aquest dimarts, però, el banc ha elevat la previsió de nou fins a situar-la en el 2,5%.

D'aquesta manera, l'economia catalana creixerà aquest any una dècima menys del que creixerà l'economia espanyola (+2,6%), segons el BBVA. Fins ara, la distància en el creixement previst per aquest banc era de vuit dècimes: calculava que Catalunya creixeria un 2,1%, mentre que Espanya ho faria un 2,9%.

Tot i la millora anunciada ahir, la previsió per a l’economia catalana queda per sota de les dades ja oficials de PIB que ha estat publicant l’Institut d’Estadística de Catalunya. Segons l’Idescat, l’economia catalana va créixer un 0,7% tant el primer trimestre com el segon. Un ritme que, si es mantingués durant la resta de l’any, equivaldria a un augment del PIB del 2,8%. L’economista en cap de BBVA Research per Espanya, Miguel Cardoso, no ha qüestionat les dades de l’Idescat, però ha afirmat que ells agafen com a referència les de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que acostumen a ser lleugerament diferents tot i que no existeix un biaix determinat en cap dels dos casos, ha afirmat.

Segons Cardoso, l’economia catalana ha patit diversos xocs simultanis durant l’últim any: l’esgotament d’alguns dels famosos vents de cua (com el petroli barat o els tipus barats a tot el món) que han impulsat el creixement en els últims anys, el debilitament del turisme (sigui per la situació política o per la millora de mercats competidors com Turquia o Egipte), els atemptats terroristes de l’agost del 2017 i el xoc de trens polític entre Catalunya i Espanya, fa un any.

Sense tots aquests incidents, l'economia catalana hauria pogut generar 30.000 llocs de treball més, segons el banc. Tot i que Cardoso no s'ha atrevit a quantificar quin d'aquests xocs ha tingut més impacte ("és impossible saber-ho", ha dit), la principal víctima ha estat el sector serveis. "En la indústria ha afectat molt menys", ha explicat.

El cas del turisme, però, és especialment complicat. Les dades mostren que el nombre de turistes està baixant, però que, en canvi, la despesa que fan és més gran, i això pot indicar que el sector ha detectat que s'ha d'anar especialitzant cap al turisme de més qualitat. "La primera resposta del sector turístic és encoratjadora: sembla que intenten centrar-se en els turistes de més valor afegit", ha explicat Cardoso. L'economista també ha explicat que, actualment, el PIB encara dona massa importància al nombre de turistes en detriment de la despesa que fan.