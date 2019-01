El BBVA va espiar Joan Carles I a través de Villarejo

El BBVA va utilitzar l'excomissari de policia José Manuel Villarejo per espiar el rei Joan Carles I, amb l'objectiu d'aclarir el paper que el monarca tenia en l'intent de la constructora Sacyr d'entrar al consell d'administració de l'entitat, informa 'El Confidencial'.

El monarca, llavors encara en funcions, hauria sigut objecte de l'espionatge de l'excomissari durant les primeres etapes de l'intent de Sacyr d'aconseguir controlar el banc d'origen biscaí, una operació que finalment no es va dur a terme. El nom de Joan Carles de Borbó apareix en un document amb la llista de l'anomenat 'grup hostil', el conjunt d'empresaris i personalitats públiques que el llavors president del BBVA, Francisco González, considerava interessades a fer possible l'entrada de la constructora a l'entitat.

Segons els documents revelats per 'El Confidencial', el rei hauria donat suport inicialment a l'operació de Sacyr per controlar l'entitat financera, però hauria canviat de posició més tard per mantenir-se neutral, veient que l'empresari Juan Abelló utilitzava el seu nom per tirar-la endavant.

Als informes que Villarejo escrivia sobre l'espionatge i la difusió de falsos rumors tant als mitjans de comunicació com a l'entorn dels afectats, l'excomissari assegurava que "encara que semblés una feina soterrada i d'escassa importància, complia de manera lenta i eficaç la seva funció d'assetjar, definir, desconcertar, dividir i finalment dispersar" els membres del grup que l'expolicia anomenava 'hostil', format pels membres del govern espanyol que considerava enemics del president del BBVA. Entre les persones investigades també hi ha l'exministre d'Indústria amb el govern de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián, sobre qui es van revelar detalls de la seva vida privada.

Entre els investigats per Villarejo també hi ha l'expresident del govern espanyol, Felipe González; el llavors governador del Banc d'Espanya, Jaime Caruana; l'expresident de l'entitat abans de la fusió amb Argentaria, Emilio Ybarra; l'empresari veneçolà Gustavo Cisneros, i dos empresaris que ja han mort, el llavors president del Santander –principal competidor del BBVA–, Emilio Botín, i Jesús de Polanco, president del grup de comunicació Prisa.

Villarejo hauria treballat directament amb González per trobar informació de les persones involucrades en l'operació, amb l'objectiu d'utilitzar-la eventualment per frustrar-la i mantenir-se al capdavant de la companyia. L'Audiència Nacional investiga el suposat espionatge i ja ha reclamat a 'El Confidencial' i a 'Moncloa.com' tot el material relacionat amb el cas que tinguin a les seves mans.

El banc ha obert una investigació interna. Francisco González en va abandonar la presidència l'1 de gener.