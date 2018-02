El BBVA ja prepara el relleu del seu president

Ahir Francisco González va parlar amb el to alliberat i asseveratiu propi de qui ja té els ulls enfocats cap a la sortida. El president del BBVA va presentar els resultats obtinguts per l’entitat el 2017 en una roda de premsa en què va confirmar que aquest serà el seu últim any al capdavant del banc i que, un cop complerts els 75 anys, el seu successor serà, “sense sorpreses”, un dels dos directius que el segueixen per ordre jeràrquic: l’actual conseller delegat, Carlos Torres, o José Manuel González-Páramo, conseller executiu.

Francisco González ja havia anunciat la intenció d’abandonar el càrrec el 2019, però ahir va aclarir que “el consell ja treballa en un pla de successió”. El BBVA ha canviat dues vegades l’edat de jubilació (dels 65 als 70 i dels 70 als 75) perquè González continués al càrrec.

Així doncs, ahir el banquer va fer la que hauria de ser la seva última presentació de resultats anuals, un any en què el BBVA va guanyar 3.519 milions d’euros, un 1,3% més que el 2016. Un creixement inferior al previst per l’impacte que ha tingut el deteriorament del valor de Telefónica als seus comptes. Francisco González s’entestava ahir a matisar-ho: “Prenem com a referència l’altra xifra, qualsevol persona amb un mínim de coneixement de comptabilitat sap que això és un ajust comptable”. El BBVA explica que durant el quart trimestre de l’any passat va dur a terme un sanejament a compte de la seva participació a l’operadora que li ha restat 1.123 milions de beneficis a causa de la caiguda de la cotització. També hi ha jugat en contra l’impacte per les clàusules terra, que ahir no van voler concretar. Si, com reclamen els directius del BBVA, no es té en compte aquest ajust, hauria elevat els beneficis un 20%.

Preocupats per Amazon

Part de la millora dels resultats ve pel control de la despesa, que s’observa per una reducció de les oficines del 4,5% i d’un 2,2% de la plantilla, fins a les 131.856 persones. Un aprimament que s’explica també per la importància que dona al sector digital, que ja s’acosta al 50% dels seus clients. Per això, González va confessar la seva preocupació per actors com Amazon, Facebook i Alibaba i va pronosticar un futur “en què no hi cabem tots”. Per això va assegurar que el BBVA no té cap intenció de comprar un banc físic com Bankia i va defensar que si haguessin comprat el Popular “tindrien un problema”.

Un González alliberat es va atrevir a ironitzar amb la “importància d’una bona successió” [fent referència a Emilio Saracho del Popular] i també a deixar un avís. Si es materialitzés un impost a la banca per a les pensions, el preu l’acabarien pagant els clients. El simple fet de plantejar-s’ho, però, li va semblar “més propi de Bolívia que d’Europa”.