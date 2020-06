El BBVA promociona el seu home fort a Catalunya

Un any i mig és el temps que s'ha estat en el càrrec l'home fort del BBVA a Catalunya. Xavier Llinares, que va assumir la direcció territorial catalana el novembre del 2018, abandonarà la plaça per esdevenir el nou director comercial del banc blau a Espanya, segons ha pogut saber l'ARA i ha confirmat un portaveu de l'entitat.

"És un reconeixement molt merescut a qui ha pilotat la territorial més gran del banc en l'últim any i mig", han explicat fonts financeres a l'ARA aquest dilluns. Llinares va substituir Christian Terribas a finals del 2018 i des d'aleshores havia liderat el BBCA a Catalunya, on és la segona entitat en dimensió només per darrere de CaixaBank. Entre altres factors, de Llinares –alacantí– se'n destaca que havia entès molt bé "la realitat catalana".

Llinares serà ara responsable de la xarxa de banca comercial del banc al conjunt d'Espanya. El substitut de Llinares a Catalunya serà José Ballester, procedent de la direcció territorial sud. Aquesta remodelació ha estat decidida per Peio Belausteguigoitia, màxim responsable del banc a l'Estat des de principis d'any.