El BBVA rebaixa mig punt el creixement de l'economia el 2021

"L'arrencada del 2021 serà complicada". Són paraules del director del centre d' anàlisi del BBVA Research , Jorge Sicilia , durant la presentació de les previsions econòmiques per a aquest any. Si bé l'entitat millora la previsió de la caiguda del PIB del 2020 a l'11% (l'anterior era una caiguda de l'11,5%), no és tan optimista amb el 2021: rebaixa el creixement mig punt, del 6% al 5,5%. Malgrat que el tercer trimestre del 2020 va ser "positiu", recull l'informe Situació Espanya, presentat aquest dimecres, la incertesa epidemiològica, sumada a una evolució negativa dels contagis, i el marc financer han debilitat el tancament del quart trimestre i també l'arrencada de l'any. Pel que fa al 2022, l'informe augura un creixement del 7% del PIB.

Alguns indicadors dels quals s'ha servit l'últim informe del BBVA per dibuixar la desacceleració són la caiguda del consum de les famílies i el crèdit. "És més gran del previst", han apuntat els autors de l'informe. A més, veuen imprescindible que, mentre duri la pandèmia, el govern segueixi desplegant polítiques públiques expansives. El "punt d'inflexió", han apuntat, arribarà amb els fons europeus, que serviran de "multiplicador" del PIB, com també assegura el govern espanyol a les seves previsions.

Pel que fa al mercat laboral, l'informe recull que el cop de la pandèmia no ha estat tan " desfavorable " com en altres crisis econòmiques anteriors, i ho vincula al desplegament de mesures com ara els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). En plena negociació entre el govern espanyol i els agents socials sobre la seva pròrroga (la pròxima reunió és aquest dijous a la tarda), des de l'entitat han apuntat a la necessitat de mantenir-los com a mesura de protecció per a les rendes familiars. De fet, a falta de conèixer-se els últims detalls, tot indica que els ERTO es prorrogaran fins al 31 de maig.

Pendents del paquet de reformes

Un dels altres elements que per als analistes pot fer variar les prediccions són les reformes del mercat laboral i sobre la fiscalitat que acompanyin la política econòmica del govern espanyol. "Si les reformes s'implementen bé i aviat l'impacte serà positiu en termes de creixement", ha apuntat el director del BBVA Research, Jorge Sicilia, que ha apuntat a la necessitat de tenir un pla de consolidació fiscal a curt termini, com també demana l'Airef.

De fet, l'executiu està obligat a presentar a Brussel·les abans del mes d'abril el pla de reformes per poder captar els fons europeus. L'executiu té intenció d'entregar el document aquest mateix mes de gener, apunten fonts del ministeri d'Economia, però abans han de passar per la taula de diàleg amb els agents socials, cosa que passarà aquest divendres.

La ministra d'Economia,

Nadia