El BBVA reconeix un impacte negatiu de 1.123 milions per la pèrdua de valor de Telefónica

El BBVA reconeix un impacte negatiu de 1.123 milions d'euros sobre el resultat atribuït corresponent a l'exercici 2017 com a conseqüència de les minusvàlues latents de la seva participació del 6,96% a Telefónica, segons va informar ahir la mateixa entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

L'ajust, però, no suposa cap sortida de caixa, ni té impacte en la ràtio de capital CET 1 de l'entitat, així com tampoc influeix sobre el repartiment de dividends, segons assegura la companyia. En aquest sentit, el BBVA s'ha compromès a repartir entre un 35% i un 40% del seu benefici anual en dividend de caixa.

El banc que presideix Francisco González explica que el 30 de juny les minusvàlues latents de la participació a Telefónica arribaven als 880 milions d'euros, i estaven registrades en el seu patrimoni net, però l'evolució de la cotització de la companyia de telecomunicacions ha provocat que aquesta factura pugi fins als 1.123 milions d'euros al tancament del 2017.

La normativa comptable en qüestió, que ja no estarà vigent el 2018, exigeix reconèixer via compte de resultats les minusvàlues relacionades amb participacions disponibles per a la venda en determinades circumstàncies. En concret, s'hauran de reconèixer als resultats si el valor d'una participació genera minusvàlues durant un període significatiu -més de 18 mesos- o si hi ha una caiguda rellevant del valor.