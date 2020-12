El BCE augmenta l'agressivitat dels estímuls: 500.000 M€ més per a compres de deute públic

El Banc Central Europeu ha anunciat l'expansió dels estímuls monetaris per fer front a la crisi derivada del covid-19. El consell de govern de l'ens monetari ha aprovat aquest dijous l'ampliació en 500.000 milions d'euros addicionals del PEPP, el programa especial de compra de deute per fer front a la pandèmia, al qual preveu destinar 1,85 bilions d'euros.

El PEPP es mantindrà en actiu mentre duri la crisi actual. Inicialment el BCE havia posat el juny de l'any vinent com a data mínima d'extensió, però el consell de govern l'ha allargat fins el març del 2022, ha informat el BCE en un comunicat.

A més, la institució presidida per Christine Lagarde ha anunciat l'expansió del programa de barra lliure a la banca -crèdit molt barat a les entitats financeres per assegurar que compten amb prou liquiditat-, anomenat TLTRO-III, s'estendrà fins un any extra amb les mesures més favorables possibles, fins el juny del 2022. A més, els bancs podran demanar un 55% -fins ara era el 50%- dels seus préstecs a través d'aquest mecanisme.

Al TLTRO el BCE hi afegirà quatre operacions similars més, anomenades PELTRO repartides durant tot el 2021.

A banda d'aquestes mesures, l'organisme monetari ha deixat sense canvis els tipus d'interès, que continuen en mínims històrics, i el programa de compra de deute habitual, al qual dedica 20.000 milions d'euros cada mes en operacions d'adquisició de bons públics i corporatius.

Lagarde explicarà amb més detalls les decisions preses pel consell de govern del BCE en una roda de premsa a les 14:30h d'aquest dijous.