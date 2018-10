Draghi manté el full de ruta malgrat constatar que l'economia passa per un moment "més dèbil"

"Sí, estem en un moment més dèbil. Sí, hi ha dades que es mostren més febles, però amb això ¿n'hi ha prou per fer-nos canviar de plans? La resposta és no". Així de convençut s'ha mostrat aquest dijous el president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell de govern d'aquest organisme. D'aquesta manera ha refermat el seu full de ruta: si no hi ha cap causa major, el programa de compra de deute caduca aquest 2018 i "com a mínim" fins al 2019 els tipus d'interès es mantindran al 0%.

Draghi no ha posat sobre la taula cap altra possibilitat però ha insistit que la política monetària del BCE es mantindrà prou "flexible" sempre per acomodar-se a qualsevol escenari. És en aquesta flexibilitat que cal emmarcar la insistència del BCE de no definir com a data fixa de caducitat de la política de tipus baixos en l'estiu del 2019. Per això el BCE insisteix que els mantindrà així "durant el temps que calgui". Tot i això, ha admès que els últims indicadors econòmics mostren un alentiment de l'economia europea, que es troba sota els riscos principals del Brexit, la situació d'Itàlia, la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina i la volatilitat global dels mercats.

Malgrat que li han fet la pregunta diverses vegades, Draghi no ha valorat la situació d'Itàlia. El president del BCE ha insistit que es tracta d'un "problema fiscal" i que, per tant, s'escapa de les competències del BCE. Sí que ha admès que hi ha risc de contagi pel que fa a un increment de la prima de risc en altres economies, especialment les més endeutades com Espanya, però per ara el BCE manté que no ha detectat cap increment alarmant o que sigui directament relacionable amb la situació a Itàlia.

Això no és prou motiu, però, perquè el BCE canviï d'opinió. Draghi continua "convençut" que l'economia s'encamina cap a un escenari d'inflació sostinguda per sota del 2% a mitjà termini, i és per això que no preveu encara cap canvi. "S'observa que els salaris negociats per conveni continuen a l'alça i el mercat de treball continua expandint-se. Per tant, no hi hauria d'haver cap dubte sobre la nostra confiança que la inflació gradualment arribarà al nostre objectiu", ha sentenciat el president del BCE.

La decisió no difereix de les anteriors, però confirma que s'acaba la compra massiva d'actius que va iniciar el BCE el 2015, si no hi ha cap daltabaix econòmic. A principis d'any ja va afluixar el ritme de compra de deute a 30.000 milions d'euros. A més, a l'octubre es va reduir encara més, fins als 15.000 milions. Des d'aquesta quantitat es reduirà fins a zero a partir de principis del 2019 llevat que el consell que presideix Mario Draghi digui el contrari en l'última reunió de l'any.

Però després d'adquirir actius per valor de 2,6 bilions d'euros, ara el BCE ha d'explicar com vol reinvertir-los. En el comunicat d'aquest dijous el BCE només aclareix que el consell de govern preveu invertir-los "durant un període prolongat" un cop s'acabi definitivament el programa i "durant el temps necessari per mantenir unes condicions de liquiditat favorables i un ampli grau d'acomodació monetària". En aquest sentit, Draghi ha assegurat que la reinversió tampoc s'ha discutit en aquesta reunió sinó que es farà en la següent.