El BCE estudia la creació d'una moneda digital pròpia

El Banc Central Europeu està en plena revisió de la seva estratègia i un dels canvis que explora és la viabilitat de crear una moneda digital pròpia. Aquest dimarts n'ha donat més detalls la presidenta del BCE, Christine Lagarde, des del ple del Parlament Europeu d'Estrasburg. Lagarde ha recordat que hi ha un grup de treball europeu analitzant aquest projecte des del gener per "investigar les oportunitats i reptes" que implicaria una "moneda digital del banc central" i comprovar com funcionaria a la pràctica.

Aquest projecte ja havia transcendit a finals de l'any passat, quan Lagarde va assumir el càrrec vinguda des del Fons Monetari Internacional (FMI) i, segons havia explicat, espera que a mitjans d'aquest 2020 es puguin conèixer els resultats d'aquest estudi que el BCE està elaborant amb cinc bancs centrals europeus per estudiar l'impacte que podria tenir la creació d'una moneda digital des del BCE.

La presidenta del Banc Central Europeu va deixar clar des dels seus inicis al càrrec que la institució que presideix ha d'anticipar-se als canvis que puguin provocar les monedes digitals. "La meva convicció personal és que, vistos els desenvolupaments recents, no tant en bitcoins però sí en projectes de monedes digitals, seria millor que ens anticipem, i hi ha una clara demanda a la qual hem de donar resposta", va dir Lagarde en la seva primera roda de premsa.



Aquest és un debat que el BCE arrossega des de fa uns mesos. Entre els avantatges hi ha la possibilitat de donar al públic una manera ràpida i fàcil de fer pagaments, però també es considera que tindria repercussions per al sistema financer i per a la mateixa política de Banc Central Europeu.

Els riscos del canvi climàtic

A més de la moneda digital, en el context de la revisió de l'estratègia de l'entitat, Lagarde ha explicat que una de les prioritats del BCE és analitzar l'impacte del canvi climàtic no només des dels riscos sistèmics que pot suposar per a l'economia, sinó pels mateixos costos que pot suposar la transició cap a una economia neutra en emissions. Una afirmació que arriba justament després de la polèmica per les declaracions de l'Alt Representant de la UE Josep Borrell, que va qüestionar que els joves que es manifesten contra el canvi climàtic siguin conscients del cost econòmic que implica el canvi de model productiu.