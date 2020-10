El BCE manté els estímuls i obre la porta a ampliar-los al desembre si la pandèmia continua

El Banc Central Europeu ha decidit mantenir sense canvis els diferents programes d'estímuls monetaris que té en marxa per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia del covid-19 sobre l'economia i els mercats financers. No obstant, la institució monetària es planteja "recalibrar" les seves polítiques a partir d'aquest desembre, després d'elaborar una "reavaluació exhaustiva" de les projeccions econòmiques en funció de com evolucioni l'epidèmia.

Així doncs, el consell de govern del BCE –que s'ha reunit aquest dijous– ha anunciat en un comunicat que el fons extraordinari d'1,35 bilions d'euros destinats a la compra de bons continuarà amb les adquisicions "fins almenys el juny del 2021", tal com estava previst. A més, el programa habitual de compra de deute, que ja estava en vigor abans de l'esclat del coronavirus, també continuarà funcionant al ritme marcat fins ara, amb injeccions de 20.000 milions d'euros mensuals als mercats de bons. El BCE també ha anunciat que deixa inalterats els tipus d'interès, al 0% en el cas del tipus bàsic, al 0,25% en el cas dels dipòsits a curt termini (un dia) i del -0,5% per als dipòsits a llarg termini.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, compareix a les 14.30 hores d'aquest dijous en roda de premsa des de Frankfurt.