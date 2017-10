El BCE allarga els estímuls monetaris fins al 2018, però retallats a la meitat

El consell del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aquest migdia allargar fins a l'any que ve els estímuls monetaris de l'economia europea, tot i que els retallarà a la meitat. Com preveien els mercats, el president de l'organisme europeu, Mario Draghi, mantindrà l'any vinent 30.000 milions d'euros en el seu programa de compres d'actius, la vigència del qual no descarta que s'allargui: "Fins a finals de setembre del 2018, o més enllà, si és necessari".

El missatge que ha donat avui el banc és que la situació ha millorat, però no prou com per acabar el programa d'ajudes del BCE. De fet, el consell de govern del banc sosté, segons un comunicat, que el programa tindrà continuïtat fins que es detecti "un ajust sostingut en la trajectòria de la inflació consistent en el seu objectiu d'inflació" i avança que "si les condicions financeres es tornen incompatibles" amb el creixement desitjat, el BCE estaria disposat a mantenir i augmentar els estímuls tant en durada com en volum.

Tanmateix, el consell de govern del BCE també ha decidit mantenir inalterables els actuals tipus d'interès, ubicats en el 0%, en un senyal que no veu encara consolidada la recuperació econòmica.