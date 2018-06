El BCE dona males notícies a Bankia i al govern central

A la banca no li agraden els tipus d’interès baixos. Condicionen el seu negoci i llasten els seus beneficis. Per això la idea del Banc Central Europeu (BCE) defensada aquesta setmana de mantenir inalterable el preu del diner fins a l’estiu de l’any vinent -tot el contrari del que està fent la Reserva Federal nord-americana i el Banc d’Anglaterra- no acaba de convèncer-los. La decisió, però, pot tenir una víctima tangencial, el govern espanyol, que havia assumit el compromís de vendre el 60,63% de Bankia que està en mans del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) abans que s’acabi l’any que ve. El manteniment dels tipus baixos (al 0%) castiga el seu compte de pèrdues i guanys, el seu balanç i alhora el seu preu de venda. Des de l’anunci del president del BCE, Mario Draghi, l’entitat madrilenya ha perdut gairebé un 4% a la borsa.

“La decisió del BCE ha trastocat els plans de privatització de Bankia”, afirma l’analista d’IG Sergio Ávila. Tot i que cal veure què passarà en els pròxims mesos, l’Estat hauria de tractar de recuperar amb la venda part dels 22.424 milions d’euros que va injectar a l’entitat amb la seva intervenció. Fins ara la tresoreria pública només ha ingressat 2.122 milions d’euros per la venda de dos paquets que, conjuntament, sumen el 14,5% d’accions, i 742 milions més en forma de dividends.

Moltes hipoteques al balanç

Bankia és possiblement l’entitat més sensible als moviments dels tipus d’interès per la composició de la seva cartera de crèdit. “Una alça dels tipus tindria un efecte positiu més gran en Bankia”, sosté Nuria Álvarez, analista a Renta4. El nombre d’hipoteques és molt superior a la mitjana, per la qual cosa la influència de l’Euríbor és molt superior que a la mitjana.

L’altre risc que pot condicionar el preu de venda del banc presidit per José Ignacio Goirigolzarri és la creació d’un nou impost sobre els beneficis bancaris que permeti eixugar el dèficit de la Seguretat Social. “Bankia seria el banc més perjudicat, ja que seria l’entitat que més reduiria el seu benefici net en cas que l’executiu prengués aquesta decisió”, diu Ávila. De moment, encara no ha passat res, però de moment l’entitat ha perdut un 16,5% des de començament d’any.