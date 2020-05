Les Balears, amb pocs hotels i molts protocols

El sector turístic de les Balears ja escalfa motors per fer front a la temporada turística més precària de les últimes dècades. És un dels sectors més afectats per la crisi sanitària, però ja hi ha cadenes hoteleres que tenen l’esperança de reactivar part de la seva activitat. Això sí: ho faran amb pocs hotels oberts i amb estrictes protocols sanitaris. Aquesta setmana la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha fet públic que havia demanat al govern fer proves pilot d’inici de temporada entre els dies 15 i 22 de juny. La iniciativa té el suport de la presidenta, Francina Armengol, que preveu que pot arribar a dur “entre 2.000 i 3.000 turistes”.

Un dels primers que obriran serà Iberostar, i ho farà amb l’Hotel Cristina de Platja de Palma. La represa de l’activitat està prevista per al 8 de juny, però s’espera que els primers turistes “arribin a final de mes”. Dels 21 hotels que té la companyia a Mallorca només n’obriran 7, però no descarta que en siguin més “si la demanda augmenta”. L’1 de juny també obrirà l’Hotel Nixe Palace de Cala Major, amb la intenció de “donar una empenta a l’economia de l’arxipèlag”. D’entrada, es limitarà a poc més del 10% de la capacitat de l’establiment: de les 133 habitacions disponibles en tindrà 14 d’operatives. “A mesura que augmenti la demanda n’anirem obrint més”, asseguren.

Mesures sanitàries

La crisi sanitària ha obligat els establiments turístics a implantar una sèrie de protocols sanitaris per mantenir-se lliure del virus. Si bé tots tenen en comú les mesures encomanades pel ministeri de Sanitat, alguns n’han incorporat d’específiques. Riu, per exemple, disposa d’un total de 17 protocols diferents, i Iberostar destaca que tots els que s’han posat en marxa “respecten el medi ambient”.

Davant d’aquesta situació, la patronal confirma que les previsions d’obertures “són mínimes” perquè “encara hi ha molta incertesa” i recorda el que tothom sap: aquesta temporada “no serà com la de l’any passat”. En aquest sentit, fonts del gegant hoteler Barceló apunten que, malgrat venir d’“èpoques meravelloses”, el factor més important no serà el nombre de clients que vinguin a les Balears, “sinó el que gastin”.