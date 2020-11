El Banc d'Espanya veu la pandèmia com una oportunitat per reactivar l'Espanya buidada

El Banc d'Espanya creu que la pandèmia del covid-19 és una oportunitat per a la denominada Espanya buidada, ja que si es potencien les telecomunicacions i la digitalització les zones rurals podrien atreure empreses i treballadors. De retruc, aquest impuls a la seva economia permetria escurçar la diferència de rendes amb les zones urbanes.

En un estudi publicat aquest dimecres amb el títol Tendències recents de la població a les àrees rurals i urbanes d'Espanya, els autors Eduardo Gutiérrez, Enrique Moral-Benito i Roberto Ramos indiquen que "una desigual distribució espacial de la població provoca també una distribució desigual de les rendes".

En les conclusions d'aquest treball destaquen que "en un context de canvi tecnològic i implantació del teletreball, accelerat per la irrupció del covid-19, una possibilitat per mitigar aquestes desigualtats seria fomentar la digitalització de determinades zones rurals".

Per als autors, una digitalització de les zones rurals amb més oportunitats de desenvolupament les podria convertir en "pols d'atracció per a empreses i potencials treballadors".

En el seu estudi, el Banc d'Espanya destaca que l'Estat ha patit una accelerada urbanització, fins i tot més que altres estats europeus. Des del 1950 fins ara i, malgrat que la primera dècada dels 2000 les zones rurals van guanyar població gràcies a la immigració, a partir del 2010, amb la crisi financera, es va tornar a la pèrdua d'habitants en les zones rurals. Segons l'informe, la població que resideix en zones urbanes a Espanya va passar del 65% el 1950 al 87% el 2018.

L'estudi també defensa que els avantatges de la densitat urbana consisteixen en més productivitat i innovació, a més de la facilitat d'accés a béns i serveis, la reducció de les distàncies, l'eficiència energètica i les instal·lacions disponibles.

Més covid-19 a les ciutats

D'altra banda, també destaca els inconvenients de viure en ciutats, com el preu del sòl o l'habitatge, així com l'exposició a la contaminació o a diferents malalties. En aquest sentit reflecteix, per exemple, la major propagació del mateix covid-19 a les zones amb més densitat de població.

"L'anàlisi i la quantificació d'aquests costos i beneficis per al cas de les ciutats espanyoles representen una estimulant línia de treball a l'agenda investigadora del Banc d'Espanya", subratlla la institució.