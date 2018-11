CCOO convoca una nova aturada de la impremta de bitllets del Banc d'Espanya

El comitè de premsa d'Imbisa, la impremta de bitllets del Banc d'Espanya, ha anunciat aquest dimarts que convocarà aturades i concentracions de cara al dimecres 14 de novembre. En concret, el comitè ha anunciat aturades d'una hora durant els tres torns de la planta de fabricació de Madrid. A més, els treballadors es manifestaran a les 12.15 h i a les 16.15h davant les portes del museu Casa de la Moneda, també a la capital.

Segons ha informat Comissions Obreres (qui convoca les protestes), "les polítiques implantades a Imbisa busquen l'estalvi dels costos, precaritzen la plantilla i prescindeixen de la inversió". El sindicat també posa de manifest "l'elevada i injustificada xifra de temporalitat [més del 20%], la falta de plans formatius i la voluntat de manipular els treballadors a còpia de cops d'autoritarisme, obrint expedients disciplinaris".

Les aturades previstes per a dimecres que ve donen continuïtat a les que es van produir el 7 de novembre, en què "l'activitat va quedar absolutament parada", tal com va informar CCOO a través de Twitter. De fet, el sindicat ja va avisar que les mobilitzacions seguirien en cas que "no s'arribi a un escenari procliu a la negociació".

💪Mientras no se alcance un escenario proclive a la negociación, proseguirán las movilizaciones durante los miércoles de noviembre con paros de una hora por turno y concentraciones en la puerta del Museo Casa de la Moneda a las 12:00 y a las 17:00. — FSC CCOO (@FSCdeCCOO) 8 de novembre de 2018

Segons fonts del Banc d'Espanya consultades per Europa Press, existeix un compromís industrial per a la construcció d'una nova planta de bitllets que s'està licitant aquests dies i, per tant, l'organisme no té intenció de desmantellar la seva capacitat industrial. A banda, el Banc d'Espanya ha assegurat que les condicions laborals no han variat respecte als contractes anteriors i que s'han actualitzat conforme als pressupostos generals de l'Estat, ja que són treballadors públics.

El conflicte entre empresa i treballadors a Imbisa, però, no és nou. Al mes de febrer la Inspecció de Treball va obrir un expedient sancionador a l'empresa per abusar de manera fraudulenta de contractes temporals.