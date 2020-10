El Banc d'Espanya avisa que "la crisi econòmica no es pot convertir en una crisi financera"

Des que la pandèmia va començar a impactar significativament en l'economia dels països hi ha hagut un mantra que ha planat sobre totes les converses econòmiques i financeres: aquest cop, els bancs estan "més ben preparats" que l'any 2008. De fet, la salut de les entitats bancàries, és a dir, la ràtio de solvència, registra unes xifres més positives que les de la crisi passada, segons organismes com el Banc d'Espanya. Ara bé, aquesta "seguretat" no s'ha de traduir en ser "complaents", ha avisat el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, en una compareixença aquest dimarts al Congrés de Diputats.

De Cos ha advertit que res descarta una possible crisi financera a remolc de la pandèmia. El governador del Banc d'Espanya ha reconegut que "la rendibilitat i el deteriorament previsible dels actius tindran un impacte significatiu sobre la solvència de les entitats". El governador ha ressaltat que aquest impacte no serà igual, sinó que "afectarà de manera diferent unes entitats que d'altres, en funció del seu punt de partida, així com de la seva exposició als sectors més afectats per aquesta crisi", ha advertit De Cos.

Aquest toc d'atenció s'ha fet de la mà de l'exercici de vulnerabilitat del Banc Central Europeu (BCE). Aquest organisme apunta que en un "escenari central" la reducció de la solvència de les entitats bancàries europees podria ser de dos punts percentuals i situar-se al 12,6% el 2022. Ara bé, el BCE també té al cap un "escenari sever", i en aquest cas la reducció de la ràtio de solvència seria de 6 punts percentuals i se situaria al 8,8% en les entitats amb més "bon estat", però també deixaria per sota dels requeriments prudencials mínims lguns bancs, ha apuntat De Cos.

En aquest sentit, des del Banc d'Espanya s'han llançat algunes recomanacions, des de la reducció dels costos, a través d'una política de distribució dels dividends que sigui "prudent", fins a la concentració bancària. Malgrat la fusió ja consolidada entre CaixaBank i Bankia i els contactes entre entitats com el Sabadell i Kutxabank, De Cos ha reiterat que "encara hi ha marge" per a més fusions bancàries a Espanya i que aquestes operacions "poden ser un mecanisme per enfortir les entitats i el sistema en conjunt".

No tocar el sistema fiscal

El Banc d'Espanya, però, no només ha llançat un missatge a les entitats bancàries, sinó que també ho ha fet al govern. "Ara no és el moment d'iniciar el procés de consolidació fiscal", ha advertit De Cos. En aquest cas, el governador ha apuntat que s'ha de diferenciar entre un disseny del sistema fiscal a curt termini que generi "credibilitat i confiança" d'un plantejament a llarg termini que tingui un impacte estructural. "Hem de ser conscients de la magnitud del repte", ha advertit De Cos.