El Banc d'Espanya deixa d'emetre bitllets de 500 euros

El Banc d'Espanya ha deixat d'emetre bitllets de 500 euros des d'aquest dilluns. La decisió va ser adoptada per l'Eurosistema –el conjunt de bancs centrals europeus agrupats– el maig del 2016.

Tot i deixar d'imprimir-se, els bitllets de 500 euros continuaran sent de curs legal indefinidament i, per tant, es podran fer servir per pagar i estalviar. A més, es podran canviar als bancs centrals en qualsevol moment.

En total, els bitllets de 500 euros en circulació a la zona euro va sumar 15.500 milions d'euros. Els supervisors bancaris van acordar que es deixessin de produir a causa de la creixent preocupació que s'utilitzaven per a pagaments de l'economia submergida –pagaments sense declarar– o d'activitats delictives, com ara el tràfic de drogues o el finançament de grups terroristes.