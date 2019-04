El Banc d'Espanya demana fusions d'entitats espanyoles amb bancs d'altres països de l'euro

El Banc d'Espanya (BdE) s'ha posicionat clarament aquest dimarts a favor de les fusions bancàries perquè les entitats puguin afrontar amb més garanties l'actual context de tipus d'interès baixos, que el Banc Central Europeu (BCE) té la intenció d'allargar fins a finals d'any. La subgovernadora del BdE, Margarita Delgado, ha defensat les integracions bancàries no només entre entitats espanyoles sinó també amb bancs d'altres països de l'Eurozona per guanyar rendibilitat. "No seria descartable que es produïssin fusions transfrontereres en aquesta àrea, fet que afavoriria clarament una major integració financera a Europa", afirma Delgado a l'informe anual del BdE.

La subgovernadora afirma que no és el paper del supervisor decidir quines són les fusions desitjables i quines no, però a continuació assegura que els tipus d'interès baixos obliguen les entitats espanyoles a suportar "estructures de costos molt pesades" i una baixa rendibilitat, de vegades fins i tot per sota del seu cost de capital. "Les fusions són una alternativa clara per millorar la rendibilitat i guanyar eficiència", assegura la número dos del Banc d'Espanya.

El supervisor avisa les entitats que no han de flexibilitzar les condicions de concessió de crèdits per guanyar rendibilitat. La meitat del negoci dels bancs espanyols són les hipoteques, que amb els tipus d'interès baixos generen menys beneficis per a les entitats. "Cal assegurar que, en la cerca de rendibilitat, les entitats no incorren en una relaxació dels criteris de concessió de crèdits", adverteix Delgado.