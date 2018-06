Avís del Banc d'Espanya: la inflació ja ha fet minvar el poder adquisitiu el segon trimestre de l'any

L'increment dels preus a causa del petroli ja comença a notar-se a les butxaques. L'informe del segon trimestre de l'any publicat aquest dimecres pel Banc d'Espanya constata que els tres últims mesos el ritme de creixement dels preus ja ha provocat una pèrdua de poder adquisitiu entre els espanyols, que s'ha acabat traduint en un alentiment del consum. Concretament, el Banc d'Espanya constata que en l'últim tram del trimestre s'ha revertit la fortalesa de la demanda interna i que "podria haver-se produït un cert debilitament del consum com a conseqüència de la pèrdua de poder adquisitiu que es deriva del repunt de la inflació".

L'evolució dels preus del consum mostra que van tenir un repunt significatiu al maig en tot el conjunt de la zona euro a causa de l'encariment del cru, cosa que va trencar la dinàmica de desacceleració dels trimestres anteriors. En canvi, com constata el mateix organisme, els preus han repuntat mentre que els salaris "continuen mostrant taxes d'avenç reduïdes, en consonància amb els modestos ritmes de creixement de l'activitat i els preus subjacents". De fet, els preus van avançar un 2,1% al maig, amb un increment de 6,4 punts percentuals del preu del petroli i de 3,2 punts percentuals dels aliments no elaborats.

Poc marge per recuperar poder adquisitiu

Quins pronòstics mostra aquest organisme pel que fa a l'evolució dels preus futurs? Doncs el Banc d'Espanya espera que aquest 2018 l'IPC vagi augmentant de manera sostinguda fins als nivells pròxims al 2%, com vol el Banc Central Europeu (BCE). Per això es van revisar a l'alça les previsions i s'espera que el 2018 i el 2019 la inflació se situï a l'1,7%, a causa principalment dels preus de l'energia i "en menor mesura" per un creixement dels salaris. Per al 2020 també situen una taxa de creixement de l'IPC al voltant de l'1,7%.



Tot plegat deixa poc marge per a la recuperació de poder adquisitiu dels treballadors espanyols i, fins i tot dels pensionistes. Cal recordar que els pressupostos generals de l'Estat que, previsiblement, s'aprovaran demà definitivament al Congrés de Diputats després de tornar del Senat, preveuen un increment de les pensions (genèric) de l'1,6%, cosa que provocaria una pèrdua d'una dècima de poder adquisitiu si els preus finalment avancen un 1,7%.

Pel que fa als treballadors, justament aquesta setmana s'ha tancat l'acord entre sindicats i patronal que recomana un augment de com a mínim un 2% dels salaris fixats per conveni fins al 2020. De moment, els convenis tancats fins al maig han previst augments d'un 1,5% de mitjana. Si els preus avancen com pronostica el Banc d'Espanya, els treballadors podran recuperar com a mínim tres dècimes de poder adquisitiu els pròxims anys, però si s'acosten cap al 2%, queda poc marge per a la recuperació.